Рахийм Стърлинг си намери отбор

Бившият национал на Англия Рахийм Стърлинг премина във Фейенорд като свободен агент. Договорът на 31-годишния футболист е само до края на сезона.

Допреди около две седмици нападателят беше собственост на Челси, но контрактът му беше прекратен по взаимно съгласие. Стърлинг не е играл от 25 май 2025 г.

Тотнъм, Наполи и Унион (Берлин) бяха спрягани като варианти за него.

Старши треньорът на Фейенорд Робин ван Перси изрази заводолството си от трансфера: “Очевидно е, че това е фантастичен трансфер. Чудесно е, че успяхме да убедим играч от калибъра на Рахийм да подпише с нас. Футболните му качества говорят сами за себе си: той е играч, чиито качества несъмнено могат да променят изхода на мачовете, и съм убеден, че ще бъде ценно допълнение към отбора, докато работим за постигане на целите си през втората половина на този сезон”.