Стърлинг ще напусне Фейенорд в края на сезона

Нападателят Рахим Стърлинг ще напусне Фейенорд в края на сезона в Ередивизи, съобщава нидерландското издание VoetbalPrimeur, позовавайки се на местния вестник Algemeen Dagblad. Според нидерландските медии 31-годишният англичанин се е съгласил на по-периферна роля в състава и е останал верен на професионализма си в тренировките, но от клуба са се отказали от плановете да подпишат дългосрочен договор с него. Стърлинг пристигна в Ротердам през февруари, но не успя да се наложи като титуляр и оттогава е изиграл едва 333 минути в първенството без нито един отбелязан гол.

Бившият английски национал, който е най-известен с успешния си период в Манчестър Сити между 2015 и 2022 година, не успя да се наложи в Челси и под наем в Арсенал, след като с тръгна от състава на „гражданите“. След три неуспешни месеца във Фейенорд изглежда сякаш роденият в Ямайка футболист е обречен да напусне трети пореден клуб без нито един трофей до своето име. Старши треньорът на нидерландския гранд Робин ван Перси първоначално очакваше да преподпише с Рахийм Стърлинг отвъд този сезон, но от клубното ръководство вече са отхвърлили тази възможност.

Снимки: Imago