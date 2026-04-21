  • 21 апр 2026 | 15:44
Нападателят Рахим Стърлинг ще напусне Фейенорд в края на сезона в Ередивизи, съобщава нидерландското издание VoetbalPrimeur, позовавайки се на местния вестник Algemeen Dagblad. Според нидерландските медии 31-годишният англичанин се е съгласил на по-периферна роля в състава и е останал верен на професионализма си в тренировките, но от клуба са се отказали от плановете да подпишат дългосрочен договор с него. Стърлинг пристигна в Ротердам през февруари, но не успя да се наложи като титуляр и оттогава е изиграл едва 333 минути в първенството без нито един отбелязан гол.

Фейенорд отново не можа да победи Аякс, изненадваща загуба за ПСВ

Бившият английски национал, който е най-известен с успешния си период в Манчестър Сити между 2015 и 2022 година, не успя да се наложи в Челси и под наем в Арсенал, след като с тръгна от състава на „гражданите“. След три неуспешни месеца във Фейенорд изглежда сякаш роденият в Ямайка футболист е обречен да напусне трети пореден клуб без нито един трофей до своето име. Старши треньорът на нидерландския гранд Робин ван Перси първоначално очакваше да преподпише с Рахийм Стърлинг отвъд този сезон, но от клубното ръководство вече са отхвърлили тази възможност.

Още от Футбол свят

Пеп: Арсенал все още е на върха! И двата отбора знаят, че не могат да губят точки

Пеп: Арсенал все още е на върха! И двата отбора знаят, че не могат да губят точки

  • 21 апр 2026 | 15:19
  • 426
  • 0
Флик: Отпадането от Шампионската лига ни нарани, но трябва да използваме мотивацията

Флик: Отпадането от Шампионската лига ни нарани, но трябва да използваме мотивацията

  • 21 апр 2026 | 14:58
  • 842
  • 0
Словакия остана без селекционер след неуспешните плейофи

Словакия остана без селекционер след неуспешните плейофи

  • 21 апр 2026 | 14:58
  • 268
  • 0
Компани: Магическият Мусиала ще се завърне на 100%, очаква ни война срещу Байер

Компани: Магическият Мусиала ще се завърне на 100%, очаква ни война срещу Байер

  • 21 апр 2026 | 14:30
  • 511
  • 0
Изповедта на Лавеци за светлината отвъд мрака

Изповедта на Лавеци за светлината отвъд мрака

  • 21 апр 2026 | 14:22
  • 2565
  • 0
Астън Вила затваря цяла трибуна на “Вила Парк”, за да увеличи капацитета на стадиона

Астън Вила затваря цяла трибуна на “Вила Парк”, за да увеличи капацитета на стадиона

  • 21 апр 2026 | 14:12
  • 507
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо: Неманя Видич в "Гостът на Sportal.bg"

Очаквайте на живо: Неманя Видич в "Гостът на Sportal.bg"

  • 21 апр 2026 | 15:59
  • 251
  • 0
Основен футболист е аут от групата на ЦСКА за битката с Лудогорец

Основен футболист е аут от групата на ЦСКА за битката с Лудогорец

  • 21 апр 2026 | 13:10
  • 15141
  • 12
Лудогорец и ЦСКА насочват поглед към Купата

Лудогорец и ЦСКА насочват поглед към Купата

  • 21 апр 2026 | 07:00
  • 35806
  • 202
Световното първенство ще бъде истински кошмар за феновете

Световното първенство ще бъде истински кошмар за феновете

  • 21 апр 2026 | 03:57
  • 41237
  • 35
Продадоха над 11 000 билета за дербито за по-малко от 24 часа

Продадоха над 11 000 билета за дербито за по-малко от 24 часа

  • 21 апр 2026 | 11:31
  • 8073
  • 18
Реал Мадрид ще опита да запази интригата в битката за титлата в Ла Лига

Реал Мадрид ще опита да запази интригата в битката за титлата в Ла Лига

  • 21 апр 2026 | 07:56
  • 8908
  • 5