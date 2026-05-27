  Барселона направи важна стъпка в надпреварата с Байерн и Ливърпул за звездата на Нюкасъл

Барселона направи важна стъпка в надпреварата с Байерн и Ливърпул за звездата на Нюкасъл

  • 27 май 2026 | 10:00
От Барселона предприеха ключова стъпка, с която взеха важна преднина в надпреварата с Байерн (Мюнхен) и Ливърпул за подписа на звездата на Нюкасъл Антъни Гордън, съобщава “Мундо Депортиво”.

От каталунското издание информират, че скорошната визита на спортния директор на испанския шампион Деко в Лондон не е била само заради нападателя на Челси Жоао Педро, но и с цел да напреднат преговорите за крилото на “свраките”. От своя страна, самият играч оценил инициативата на Барса и в момента предпочита именно този клуб пред останалите претенденти за негов трансфер. На “Камп Ноу” пък им допада това, че английският национал може да играе както по левия фланг на нападението, така и в неговия център, демонстрирайки тази вариативност по убедителен начин през изминалата кампания.

Както е известно, Нюкасъл иска 85-90 млн. евро за 25-годишния играч. “Блаугранас” пък са планирали договор до лятото на 2031-ва за Гордън, който през изминалия сезон се отчете със 17 гола и 5 асистенции в общо 46 мача.

Снимки: Gettyimages

Историческа нощ в Лайпциг: Кристъл Палас и Райо Валекано в спор за европейска слава

Ясен е и съставът на САЩ за Световното първенство

Гройтер Фюрт остава във Втора Бундеслига

Мхитарян е взел решение за бъдещето си

Модрич няма да преподпише с Милан и спира с футбола след Мондиал 2026

Разкриха трансферните цели на Тотнъм

Венци Стефанов с разкритие за Балов и Йомов, обясни за Левски

Изповедта на един "син" шампион: Светослав Гоцев за успехите с Левски и емоциите с националната фланелка

Бленджини: Успехът на България на СП 2025 може да се сравни само с титлата на Наполи преди 40 години с Марадона

Левски привлича и защитник от Португалия

Историческа нощ в Лайпциг: Кристъл Палас и Райо Валекано в спор за европейска слава

Балкан и Локомотив Пловдив подновяват битката за трофея с мач №2 в Ботевград

