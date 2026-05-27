Барселона направи важна стъпка в надпреварата с Байерн и Ливърпул за звездата на Нюкасъл

От Барселона предприеха ключова стъпка, с която взеха важна преднина в надпреварата с Байерн (Мюнхен) и Ливърпул за подписа на звездата на Нюкасъл Антъни Гордън, съобщава “Мундо Депортиво”.

От каталунското издание информират, че скорошната визита на спортния директор на испанския шампион Деко в Лондон не е била само заради нападателя на Челси Жоао Педро, но и с цел да напреднат преговорите за крилото на “свраките”. От своя страна, самият играч оценил инициативата на Барса и в момента предпочита именно този клуб пред останалите претенденти за негов трансфер. На “Камп Ноу” пък им допада това, че английският национал може да играе както по левия фланг на нападението, така и в неговия център, демонстрирайки тази вариативност по убедителен начин през изминалата кампания.

🚨 Barcelona are advancing in their pursuit of Newcastle and England forward Anthony Gordon. 🔵🔴



The winger is understood to favour a move to Barça ahead of Bayern Munich and Liverpool, with Deco holding positive talks in London that increased the player's desire to join the… — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 27, 2026

Както е известно, Нюкасъл иска 85-90 млн. евро за 25-годишния играч. “Блаугранас” пък са планирали договор до лятото на 2031-ва за Гордън, който през изминалия сезон се отчете със 17 гола и 5 асистенции в общо 46 мача.

Снимки: Gettyimages