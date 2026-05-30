Ница остава в Лига 1, завръщането на Сент Етиен се отлага

Ница запази мястото си в Лига 1, след като разгроми с 4:1 Сент Етиен в реванша от финалния плейоф помежду им. Първата среща на "Жофроа Гишар" преди три дни приключи без голове, но пред своя публика "орлетата" показаха, че превъзхождат съперника си.

Въпреки убедителния резултат, двубоят не беше никак лек за Ница. Десетина минути преди изтичането на редовното време гостите изравниха от дузпа, но веднага след това Каил Будаш вкара втори гол за тима на Клод Пюел и "зелените" рухнаха.

Преди почивката гол на Ервен Кардона от Сент Етиен беше отменен заради засада, а в още две ситуации нападателят от Малта пропусна да даде преднина на своя отбор. Ели Уаи от Ница пък нацели гредата.

Снимки: Imago