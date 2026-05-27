Без точен удар в първия плейоф между Сент Етиен и Ница

Сент Етиен и Ница направиха нулево равенство в първия мач от плейофа, който ще определи последния участник в Лига 1 през следващия сезон. Двата тима играха изключително предпазливо и двубоят на "Жофроа Гишар" завърши без нито един точен удар.

Ница влезе в срещата след 8 поредни мача без победа в Лига 1. Освен това, само преди няколко дни "орлетата" загубиха срещу Ланс финала за Купа на Франция.

При Сент Етиен също го имаше разочарованието. "Зелените" завършиха слабо сезона в Лига 2 и не можаха да извоюват директна промоция за елита.

След скучно първо полувреме, Сент Етиен взе инциативата през втората част. В 61-вата минута Аугустин Боакие беше близо до гола, но стрела на сантиметри над напречната греда. Ница пък не шутира нито веднъж към противниковата врата след почивката.

