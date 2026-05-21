Ница ще играе пред празни трибуни реванша от плейофите за оцеляване

Френската професионална футболна лига постанови, че реваншът на Ница в плейофния мач за оставане в Лига 1 срещу Сент Етиен ще се играе при закрити врати. Първият двубой по програма е на 26 май в Сент Етиен, а реваншът ще се играе на 29 май в Ница. Реваншът ще се играе при закрити врати (забраната важи за два мача, единият от които е условен).

Това решение се дължи на нахлуването на фенове на Ница на терена след равенството 0:0 с Метц в 34-ия кръг на Лига 1. В официалното изявление на лигата се посочват и използването на пиротехнически средства и щетите, причинени от фенове. Клубът вече обяви, че е подал жалба срещу това решение.

Ница завърши на 16-о място в Лига 1 с 32 точки след 34 мача. Сент Етиен завърши трети в Лига 2 с 60 пункта след 34 срещи.

