Ди Джанантонио стартира с първо време на „Муджело“

Фабио ди Джанантонио (VR46) беше най-бърз в първата свободна тренировка за Гран При на Италия на пистата „Муджело“. Победителят от Каталуния излезе начело броени минути преди края на сесията с време 1.46,242 минути.

Втори остана Хорхе Мартин (Априлия), на 0,349 секунди и трети – Ай Огура (Тракхаус Априлия), който изскочи в топ 3 в последната си 17-а обиколка. Японецът остана на 0,438 секунди от Ди Джанантонио, като измести с малко над една стотна от секундата Маверик Винялес (Тех3 КТМ) от третата позиция.

Picking up from where he left off ✊@FabioDiggia49 ends FP1 on top 👌#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/vwkVa1E4W8 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 29, 2026

Дебютант загина в квалификация на остров Ман

Лидерът в световния шампионат Марко Бедзеки (Априлия) остана едва 14-и, а веднага зад него завърши Марк Маркес (Дукати), като световният шампион направи пауза от 10 минути в хода на сесията, за да е сигурен, че дясното му рамо ще издържи на натоварванията.

Франческо Баная изпусна спирането за първия завой в края на сесията, но не падна, а спря в зоната за сигурност и едва тогава моторът му се килна на една страна в чакъла. Баная се върна до бокса и след края на тренировката участва в симулациите на старт с резервния мотоциклет, като се появи информация, че основният му мотор не е пострадал.

Хорхе Мартин потвърди още една контузия, отрече да е имал сътресение

Тренировката започна на влажен асфалт, но бързо се оформи суха траектория, а до края на сесията настилката на пистата изсъхна напълно.

Програма на уикенда за Гран При на Италия в MotoGP

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages