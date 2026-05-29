Дебютант загина в квалификация на остров Ман

33-годишният дебютант в известните мотоциклетни състезания TT (Tourist Trophy) на остров Ман Дениъл Ингам е катастрофирал тежко по време на вечерната квалификация на остров Ман и след това е починал.

Инцидентът е станал по време на първата обиколка от квалификацията, като Ингам е бил заявен за участие в два класа: Суперспорт с Ямаха R6 и в новия Спортбайк с Априлия RS660. Една обиколка на трасето на остров Ман е с дължина 60,72 км.

Ингам дебютира тази година в състезанието ТТ на остров Ман, но се състезава на бързото и опасно трасе там от 2016, като през 2024 той спечели Синиър Манкс Гран При. Надпреварата беше скъсена на 2 обиколки, като Ингам победи с 34 секунди Крис Хук.

Ингам е 271-ят пилот, загинал в ТТ състезанията и сесиите преди тях на остров Ман, като в историята досега най-смъртоносна се оказа 2015 година с 11 загинали участници в различни инциденти.

