Дебютант загина в квалификация на остров Ман

33-годишният дебютант в известните мотоциклетни състезания TT (Tourist Trophy) на остров Ман Дениъл Ингам е катастрофирал тежко по време на вечерната квалификация на остров Ман и след това е починал.

Инцидентът е станал по време на първата обиколка от квалификацията, като Ингам е бил заявен за участие в два класа: Суперспорт с Ямаха R6 и в новия Спортбайк с Априлия RS660. Една обиколка на трасето на остров Ман е с дължина 60,72 км.

🕊️ Bugün öğlen saatlerinde paylaştığımız seri olan Isle of Man TT’nin sıralama turlarında, Doran’s Bend virajında kaza yapan Daniel Ingham hayatını kaybetti…



33 yaşındaki İngiliz sürücü, TT'deki ilk sezonunu geçiriyordu.

Ингам дебютира тази година в състезанието ТТ на остров Ман, но се състезава на бързото и опасно трасе там от 2016, като през 2024 той спечели Синиър Манкс Гран При. Надпреварата беше скъсена на 2 обиколки, като Ингам победи с 34 секунди Крис Хук.

Ингам е 271-ят пилот, загинал в ТТ състезанията и сесиите преди тях на остров Ман, като в историята досега най-смъртоносна се оказа 2015 година с 11 загинали участници в различни инциденти.

