Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Георги Костадинов: Никой не вярваше, че Левски ще спечели титлата

Георги Костадинов: Никой не вярваше, че Левски ще спечели титлата

  • 28 май 2026 | 14:56
  • 687
  • 1

Георги Костадинов е един от българските футболисти, които оставиха следа и зад граница. Халфът е шампион и носител на Суперкупата на Кипър с гранда АПОЕЛ Никозия. Новият спортен директор на Левски разказа пред местна медия как се е стигнало до триумфа с тима от „Герена“. Костадинов беше върнат и към периода си в АПОЕЛ.

Огнян Владимиров остава в Левски
Огнян Владимиров остава в Левски

„Преживяхме фантастични моменти. Спечелихме титлата с Левски. Това е най-големият клуб в България. И не беше триумфирал в шампионата от 17 години. Завоювахме я за отбора, феновете и за нас футболистите. Това е невероятно чувство. За голям тим като Левски е твърде много да чака толкова години за титла. Ето защо тя е много специална. Това е отбор, който е подобен на АПОЕЛ Никозия и също премина през трудни времена и се завърна там, където е мястото му. Сигурен съм, че и кипърският гранд ще стори същото“, каза 35-годишният Костадинов пред balla.com.cy.

„Никой не вярваше, че ще спечелим титлата. Лудогорец е силен отбор, който бе постоянен шампион през последните 14 години. Има огромен опит и в евротурнирите. Но Левски изгради много добър отбор и показахме през сезона, че заслужаваме титлата. И в края успяхме да я спечелим“, добави още той.

Левски: Мъчно ни е, че губим капитана, но приветстваме директора
Левски: Мъчно ни е, че губим капитана, но приветстваме директора

Вече бившият халф разказа и защо се е разделил с АПОЕЛ.

„Напуснах, защото имах проблеми с треньора Маноло Хименес. Имах подкрепата на президента и ръководството, но когато наставникът не те иска, трябва да си тръгнеш. Беше трудно решение, тъй като бях основен футболист. Дадох всичко от себе си на терена, но се завърнах в отбора на сърцето си. Имам много приятели в АПОЕЛ. Уважавам хората там и те ми показват любовта си при всяка възможност. Дали мога да се завърна в клуба? Никой не знае какво му е отредило бъдещето“, каза шампионът с Левски.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Железничар отказал сериозна оферта за Силвестър Джаспър

Железничар отказал сериозна оферта за Силвестър Джаспър

  • 28 май 2026 | 15:21
  • 892
  • 1
„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 18-годишните – Септември е на крачка от титлата

„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 18-годишните – Септември е на крачка от титлата

  • 28 май 2026 | 15:00
  • 311
  • 0
„Лигата на талантите“ с акцент върху U17 – грешна стъпка за лидера Лудогорец

„Лигата на талантите“ с акцент върху U17 – грешна стъпка за лидера Лудогорец

  • 28 май 2026 | 14:30
  • 501
  • 0
Ефе Али: Показахме кой е Царят на Пловдив

Ефе Али: Показахме кой е Царят на Пловдив

  • 28 май 2026 | 14:23
  • 590
  • 4
ЦСКА 1948 се похвали с десетима национали

ЦСКА 1948 се похвали с десетима национали

  • 28 май 2026 | 14:23
  • 592
  • 1
„Лигата на талантите“ с обзор на кръга в Елитната група до 16 години – резултатни сблъсъци приковават вниманието

„Лигата на талантите“ с обзор на кръга в Елитната група до 16 години – резултатни сблъсъци приковават вниманието

  • 28 май 2026 | 14:00
  • 450
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар получи наградата си за спортист на април и алармира: Все повече държави имат интерес към мен

Карлос Насар получи наградата си за спортист на април и алармира: Все повече държави имат интерес към мен

  • 28 май 2026 | 15:27
  • 4380
  • 18
11-те на Септември (Сф) и Янтра

11-те на Септември (Сф) и Янтра

  • 28 май 2026 | 15:51
  • 1645
  • 6
Официално: Левски подписа нов договор с Огнян Владимиров

Официално: Левски подписа нов договор с Огнян Владимиров

  • 28 май 2026 | 16:21
  • 802
  • 0
Ето какво да очакваме от ден 5 на "Ролан Гарос"

Ето какво да очакваме от ден 5 на "Ролан Гарос"

  • 28 май 2026 | 09:06
  • 9733
  • 0
Барса договори първото си ново попълнение, английският национал минава прегледи още днес

Барса договори първото си ново попълнение, английският национал минава прегледи още днес

  • 28 май 2026 | 09:32
  • 20132
  • 56
Верен на традицията: Неймар отново е контузен, участието му на Мондиала е под въпрос

Верен на традицията: Неймар отново е контузен, участието му на Мондиала е под въпрос

  • 28 май 2026 | 11:32
  • 11210
  • 14