Огнян Владимиров остава в Левски

Вратарят Огнян Владимиров успя да издържи с отличен теста, на който бе подложен. Както е известно, младокът пази в последния мач за сезона – гостуването на ЦСКА 1948, и записа дебют със суха мрежа. Така най-вероятно ще си спести престоя в Септември (София), където от Левски имаха намерение да го пратят под наем, пише „Мач Телеграф“.

Вратарят, Радостин Стоилов и Иво Мотев получиха повиквателни за юношеския национален отбор на България до 19 години за приятелските мачове срещу Албания на 4 и 7 юни на Национална футболна база „Бояна“. От „Герена“ се похвалиха общо със седем национали.