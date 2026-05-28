„Лигата на талантите“ с акцент върху U17 – грешна стъпка за лидера Лудогорец

През изминалата седмица се изигра 28-ия кръг в Елитната група до 17 години.

Септември и Лудогорец поделиха точките в София с което завързаха интригата в групата след като Левски се възползва от грешната стъпка на разградчани и победи ЦСКА 1948. Локомотив спечели дербито на Пловдив, а Черно море и Славия завършиха наравно.

Във втората половина Спартак (Плевен) и Хебър записаха важни точки с което битката им с Национал за определяна на втория изпадащ стана още по-ожесточена.

Екипът на „Лигата на талантите“ направи анализ на всичко най-интересно от кръга в Елитните групи.

