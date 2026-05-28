„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 18-годишните – Септември е на крачка от титлата

През изминалата седмица се изигра 28-ия кръг в Елитната група до 18 години.

Септември спечели директния двубой за титлата срещу ЦСКА и дори с точка в последния кръг може да си гарантира участие в младежката Шампионска лига. Локомотив спечели градското дерби на Пловдив срещу Ботев и все още има надежди за първото място. В останалите два двубоя Славия разгроми Хебър,а Локомотив (София) се наложи над Национал.

Във втората осмица битката при изпадащите все още не е напълно ясна. Монтана, Янтра и Берое все още не са си осигурили спокойствие, и всичко може трите отбора ще се реши в последния кръг.

Екипът на „Лигата на талантите“ направи анализ на всичко най-интересно от кръга в Елитните групи.

