Унищожителният ефект на новия модел на Ферари

  • 28 май 2026 | 14:59
Ферари представи първия си електрически модел – Luce, изграден върху изцяло нова платформа, задвижването е поверено на 4 електромотора с обща мощност 1050 конски сили и неприлично висока цена, която започва от 550 000 евро.

Дизайнът на Luce се оказа голямото разочарование в деня на премиерата, интериорът има потенциал да се превърне в истинска класика, а критиките срещу новия модел не закъсняха.

Най-силният залп дойде от бившия президент на Ферари Лука ди Монтедземоло, който е човекът, управлявал най-дълго компанията след самият Енцо Ферари.

„Ако кажа това, което наистина мисля (за Luce), ще навредя на Ферари. Рискуваме да унищожим един мит“, заяви 78-годишният Ди Монтедземоло, който говори пред италианските медии в деня на премиерата.

Ди Монтедземоло е този, който спаси Ферари от сериозна криза, като пое компанията през 1991 и превърна закъсалия автомобилен производител в печеливша компания. Ди Монтедземоло се оттегли през 2014 година и до днес в Италия се ползва с репутацията на „Спасителя на Ферари“.

„Наистина съжалявам – добави той. – Поне се надявам, че ще махнат емблемата на Ферари от колата. Какво трябва да направим относно Китай ли? Това със сигурност е автомобил, който китайците няма да изкопират.“

Репликата на Ди Монтедземоло за махането на емблемата не е случайна. Първото поколение на модела Dino всъщност не се е продавало под марката Ферари. Причината е, че основателят на компанията Енцо Ферари е бил на мнение, че този модел – по-достъпен, планиран да се произвежда в по-голям тираж и с V6 двигател (сериозен компромис), е не е бил достоен да носи марката Ферари.

Интересното е, че настоящият шеф на Алпин във Формула 1 Флавио Бриаторе реагира по сходен начин и също обясни, че няма опасност китайците да изкопират точно този модел на Ферари. А този тренд е изключително устойчив в историята на китайското автомобилостроене.

Фондовите пазари също не реагираха добре на премиерата на Luce – в рамките на деня, в който моделът беше представен, акциите на компанията поевтиняха – с над 8% на борсата в Милано и с 5% в Ню Йорк. Това означаваше, че компанията загуби над 4,5 милиарда евро от пазарната си оценка. И това стана преди дизайнерът, отговорен за създаването на Luce, Джони Айви да започне да обяснява и защитава творението си.

