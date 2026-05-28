Себастиан Ожие най-бърз в пролога на Рали Япония

  • 28 май 2026 | 10:36
  • 503
  • 0
Деветкратният световен шампион и носител на титлата Себастиан Ожие се отличи в пролога на Рали Япония от Световния шампионат по автомобилизъм WRC, записвайки най-добро време в Курагайке Парк. Френският пилот на Тойота завърши с време от 1:55.3 минути на 2.53-километровата асфалтова отсечка.

След като доминираше в предишния кръг в Португалия, но изпусна победата заради спукана гума в предпоследния етап, този път Ожие отново стоеше най-добре на трасето в Япония. Действащият световен шампион спечели последното състезание на асфалт на Канарските острови в края на април, а в „Страната на изгряващото слънце“ със сигурност пак ще се бори за победата.

„Единственото, което има значение, е това, че искам същия резултат и съм тук за това“, категоричен беше Ожие след пролога.

Съотборникът му в Тойота Елфин Еванс е двукратен победител в Рали Япония - през 2023 и 2024 година, и този път остана на само секунда зад Себастиан Ожие. Сами Паяри, също от японския отбор, записа трето време с три десети от секундата зад Еванс.

Пилотът с български лиценз Николай Грязин, който се състезава за тима на Ланча, премина през отсечката за 2:00.8 минути и беше с най-добро време от участниците във втория по сила клас WRC2.

През тази година Рали Япония беше изместено от обичайните дати през ноември за края на май, след като Саудитска Арабия остана в календара като последно състезание от сезона.

