Награждават Карлос Насар за спортист на месец април
Тото Волф: Ръсел не е от тези, които се предават

  • 28 май 2026 | 14:21
Победата на Андреа Кими Антонели и повредата на Джордж Ръсел в Канада отвори разликата между двамата на 43 точки в битката за световната титла. Но шефът на Мерцедес Тото Волф е уверен, че Ръсел е много устойчив психически и ще се справи с разочарованието от Монреал.

“В последните състезания обстоятелствата са против Джордж, а в неделя той можеше да вземе много важни точки - обясни Волф. - Ръсел беше начело в състезанието и тежко понесе загубата, но ако говорим за устойчивост и характер, то за мен Джордж се отличава над всички във Формула 1.

“На него му се е налагало да преодолява трудности още от времето му в картинга и шампионатите преди Формула 1. И точно Джордж не е от тези, които се предават.

“Предстоят ни още 17 състезания, ако съм ги сметнал правилно, а това означава, че има още много точки за печелене. Най-важното е сега той да забрави всичко от Канада и де се цели в Монако. С него всеки ден си говорим по телефона и очаквам той отново да е много силен в Монте Карло.”

