Следващото БМВ М3 ще е електрическо, но със звук на V10 мотор

Електрическата версия на следващото поколение БМВ М3 ще стане факт през 2027, когато ще започне и следващата ера от развитието на М-моделите на баварците.

Актуалното поколение G80 е еталон за седан със сериозни спортни амбиции и поведение на пътя, но още през 2023 година шефовете на БМВ подсказаха, че следващата крачка ще е преминаването към изцяло електрически модели. И от БМВ вече насочват аудиторията към звука на бъдещите автомобили, като следващото М3 се очаква да е с мощност около 1000 конски сили.

INCOMING: All-electric BMW M3! 🔥



BMW has released teasers of the upcoming BMW M3!



⚡️ Around 1,000hp!

⚡️ 0-60 likely below 3.0s!

⚡️ Four electric motors - one for each wheel! 🤯

⚡️ Simulated gear shifts!

⚡️ RWD mode!



Hands up if you’re hyped! 🙋‍♂️ pic.twitter.com/yIMu5SLplF — carwow (@carwowuk) January 14, 2026

От компанията обясниха, че използват записи на работата и звученето на най-известните си и легендарни модели, за да инжектират още от характера на М автомобилите в новата електрическа кола. Става въпрос за „гласовете“ на Е92 М3 GTS с V8 двигател, кабриолета Е64 М6 с V10 и F82 M4 GTS с 6-цилиндров мотор. И от първия къс видео клип, публикуван от БМВ ясно се чува звука на V10 агрегата на М6. Създателите на електрическото М3 планират да смесят този звук с автентичното звучене на електромоторите на борда на колата, точно каквито са плановете на Ферари за Elettrica.

Тест пилотите на БМВ вече правят изпитания на електрическото М3 на Северната дъга на „Нюрбургринг“, а когато новият рекорд е факт, то това ще е отлично начало на маркетинговата кампания за новия модел. В момента рекордът е на Xiaomi SU7 Ultra, като китайският суперкар постигна 7.04,957 минути за 20 километра обиколка. В същото време вървят и изпитанията в зимни условия и ниски температури, откъдето са и снимките на версията на автомобила на етап прототип.

От БМВ вече заявиха, че новият модел ще е с 4 електромотора и 4 трансмисии, като управлението им ще е поверено на новата централна компютърна система, дело на компанията. Бъдещите водачи на М3 ще могат да изключват задвижването на предния мост, за да стане колата само със задно предаване и подобно на Хюндай Ioniq 5 N ще има симулирано превключване на предавки.

Следващото поколение М3 ще има и бензинова версия, най-вероятно с хибридно задвижване, но все още не се знае дали БМв ще предлага и двата варианта на всички пазари. Най-вероятно 3-литровият 6-цилиндров редови бензинов S58 двигател ще се използва и при новия модел, тъй като той е създаден да отговаря на изискванията на Euro 7.

