Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. V12 двигател за някогашната легенда De Tomaso

V12 двигател за някогашната легенда De Tomaso

  • 24 фев 2026 | 18:10
  • 163
  • 0
V12 двигател за някогашната легенда De Tomaso

Алехандро де Томасо и автомобилната му компания, носеща неговото име е сред европейските класики, които обаче бяха позабравени в последните години. Темпераментният аржентинец е единственият пилот в историята на страната си, поне от известните, които бяга в Европа не защото Хуан Перон го спонсорира, за да прославя родината, а защото е обвинен в опит за преврат. De Tomaso е автор на страхотни класики като Vallelunga, Mangusta и Pantera, както един болид за Формула 1 за тима на Франк Уилямс.

Но от 2014 година насам банкрутиралата компания вече е собственост на Ideal Team Ventures и вече се появи един модел – Р72, а следващият Р900 ще е с V12 двигател.

От компанията заявиха, че разработването на мотора е отнело 4 години, като това ще е най-лекият V12 в света – 220 килограма – впечатляващо постижение за 6,2-литров мотор, който работи на 12 300 об/мин, използва синтетично гориво и има мощност 900 конски сили. Теглото на автомобила ще е 900 килограма, което означава съотношение 1:1 мощност към тегло. Моторът задвижва задните колела, а секвенциалната скоростна кутия е дело на Xtrac.

Следващото БМВ М3 ще е електрическо, но със звук на V10 мотор
Следващото БМВ М3 ще е електрическо, но със звук на V10 мотор

Цената на цялото това великолепие няма да е никак малка – поне 3 милиона долара, но с оглед на това, че дори във Ферари направиха крачката от V12 към V8 моторите, то Р900 в никакъв случай няма да е обикновен автомобил.

Дизайнер възроди легендата Ламборгини Miura
Дизайнер възроди легендата Ламборгини Miura
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Хорнър обвини доктор Марко за уволнението си

Хорнър обвини доктор Марко за уволнението си

  • 24 фев 2026 | 15:13
  • 1460
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP

  • 24 фев 2026 | 14:28
  • 434
  • 0
Справи ли се Ред Бул с най-големия си технически проблем?

Справи ли се Ред Бул с най-големия си технически проблем?

  • 24 фев 2026 | 14:13
  • 2787
  • 0
MotoGP въвежда минимална заплата за пилотите от 2027

MotoGP въвежда минимална заплата за пилотите от 2027

  • 24 фев 2026 | 13:59
  • 778
  • 0
Кадилак е похарчил 1 милиард долара, за да стартира във Формула 1

Кадилак е похарчил 1 милиард долара, за да стартира във Формула 1

  • 24 фев 2026 | 13:56
  • 1248
  • 1
Ето кой пилот ще стартира сезона във Формула 1 с най-много наказателни точки

Ето кой пилот ще стартира сезона във Формула 1 с най-много наказателни точки

  • 24 фев 2026 | 13:50
  • 2191
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Завършват "Арена Варна" догодина, държавата дава 15 млн. евро

Завършват "Арена Варна" догодина, държавата дава 15 млн. евро

  • 24 фев 2026 | 15:59
  • 15232
  • 83
Трансферният прозорец в България затваря днес - Локо (Пд) взе халф от ЦСКА

Трансферният прозорец в България затваря днес - Локо (Пд) взе халф от ЦСКА

  • 24 фев 2026 | 18:00
  • 47776
  • 79
Янтра 2:0 Етър

Янтра 2:0 Етър

  • 24 фев 2026 | 17:27
  • 3523
  • 0
Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

  • 24 фев 2026 | 07:55
  • 23705
  • 0
Лудогорец и трансферно разочарование на "орлите" стигнаха до КАС, ето кога е делото

Лудогорец и трансферно разочарование на "орлите" стигнаха до КАС, ето кога е делото

  • 24 фев 2026 | 14:32
  • 14683
  • 8
Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

  • 24 фев 2026 | 16:07
  • 7622
  • 12