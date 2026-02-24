V12 двигател за някогашната легенда De Tomaso

Алехандро де Томасо и автомобилната му компания, носеща неговото име е сред европейските класики, които обаче бяха позабравени в последните години. Темпераментният аржентинец е единственият пилот в историята на страната си, поне от известните, които бяга в Европа не защото Хуан Перон го спонсорира, за да прославя родината, а защото е обвинен в опит за преврат. De Tomaso е автор на страхотни класики като Vallelunga, Mangusta и Pantera, както един болид за Формула 1 за тима на Франк Уилямс.

Но от 2014 година насам банкрутиралата компания вече е собственост на Ideal Team Ventures и вече се появи един модел – Р72, а следващият Р900 ще е с V12 двигател.

It looks like an alien organ from a sci-fi movie but it’s a car engine that belongs to the De Tomaso P900

Asides looking like crazy alien tech, it has some very interesting features:

-900hp

-12,300rpm redline

-weighs just around 220kg

-6.2L N/A V12

Would you drive this beast? pic.twitter.com/R1ou64cXDY — StizzyCars🏎🛞💨 (@StizzyCars_) February 24, 2026

От компанията заявиха, че разработването на мотора е отнело 4 години, като това ще е най-лекият V12 в света – 220 килограма – впечатляващо постижение за 6,2-литров мотор, който работи на 12 300 об/мин, използва синтетично гориво и има мощност 900 конски сили. Теглото на автомобила ще е 900 килограма, което означава съотношение 1:1 мощност към тегло. Моторът задвижва задните колела, а секвенциалната скоростна кутия е дело на Xtrac.

Следващото БМВ М3 ще е електрическо, но със звук на V10 мотор

Цената на цялото това великолепие няма да е никак малка – поне 3 милиона долара, но с оглед на това, че дори във Ферари направиха крачката от V12 към V8 моторите, то Р900 в никакъв случай няма да е обикновен автомобил.

Дизайнер възроди легендата Ламборгини Miura