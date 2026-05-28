Награждават Карлос Насар за спортист на месец април
Биното подсказа, че Сайнц-старши е искал синът му да кара в Ауди

  • 28 май 2026 | 14:44
Големият шеф на Ауди във Формула 1 Матиа Биното се върна към лятото на 2024 година, когато лично той е преговарял с Карлос Сайнц и се е опитвал да го убеди да премине в германския отбор. Ауди купи Заубер и от 2026 година тимът в Хинвил е заводският тим на германската марка.

Но през 2024 Сайнц реши да подпише с Уилямс и според Биното е пренебрегнал съветите на баща си Сайнц-старши, които е искал той да отиде в Ауди - компанията, с която двукратният световен рали шампионат работеше дълго време.

“Не бях разочарован от решението на Карлос - обясни Биното. - С него имаме добри отношения още от времето, когато аз бях във Ферари. Знаех, че мога да му се доверя. Беше ми приятно да се видим, да поговорим и да обсъдим какво можем да направим заедно.

“Карлос прецени сам ситуацията и аз винаги се отнасям с уважение към решенията на другите. Тогава той избра друг път и аз се радвам за него, като доколкото разбрах, той самостоятелно е взел това решение. Това беше изборът на Карлос, а не на баща му, което е страхотно.”

Снимки: Imago

