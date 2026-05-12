Фернандо Алонсо си купи малко каран, но уникален Пагани Зонда

Двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо попълни колекцията си от супер автомобили с уникален Пагани Зонда 760 Roadster Diamante Verde.
Автомобилът, оценен на 12 милиона долара, беше доставен на Алонсо в Монако, а един от акцентите в кокпита беше детското столче в цветовете на състезателния шлем на испанеца. Детската седалка е дело на Recaro – жест на компанията по повод раждането на първото дете на Фернандо, което стана факт в дните на Гран При на Япония.
Пагани е сред компаниите с най-скромно производство – между 1999 и 2019 година италианците са сглобили 140 коли от модела Зонда. Diamante Verde е сред най-специалните версии на Зонда със шаси от карбон-титаний и 7,3-литров 12 двигател от Мерцедес-AMG с мощност 760 конски сили, разположен пред задния мост.
Защо Diamante Verde? Защото когато светлината падне под определен ъгъл върху каросерията, голите въглеродни нишки добиват зелен цвят.
Колата на Алонсо идва с пробег – около 800 километра и той е вторият й собственик.
Испанецът притежаваше Ферари Enzo, като се твърди, че го е продал през 2023 за над 6 милиона евро. Наскоро Алонсо си купи Мерцедес CLK GTR за около 10 милиона евро, а е потвърдено, че притежава и три изключителни модела на Астън Мартин: Valkyrie, Valiant и DBX S.
