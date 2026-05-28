Крушарски води финални преговори с французи

Босът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски води финални преговори с французите, които проявяват интерес към акциите на клуба.

„Мач Телеграф“ съобщава, че вчера родният бизнесмен е привикал тримата чужденци във владенията си в планината Рила. Очаква се развръзката да настъпи до часове. Иначе вчера „смърфовете“ обявиха, че стартират записвания за безплатна екскурзия за баража с Лудогорец в Разград, който ще се играе в петък от 19,00 часа.

Стана ясно и кои ще бъдат съдиите в този мач, чиято цена е доста сериозна – място в Лигата на конференциите. Срещата бе поверена на един от младите ни рефери – Любослав Любомиров от Перник. През този сезон той е свирил 3 срещи на „смърфовете“, като и трите завършват 1:1.

Това се случва срещу Черно море (23 август във Варна), Ботев Пловдив (8 април) и Арда (30 април, Пловдив – реванш за Купата). Системата ВАР ще бъде поверена на Мариян Гребенчарски, който пък свири финала за Купата на България, който в редовното време също завърши… 1:1.

