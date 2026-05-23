  2. Септември (София) U18
  3. Септември победи ЦСКА и е на крачка от титлата в Елитната група до 18 години

Септември победи ЦСКА и е на крачка от титлата в Елитната група до 18 години

  • 23 май 2026
  • 302
  • 0

Септември (София) направи важна крачка към титлата в Елитната група до 18 години, след като победи ЦСКА с 2:0 в ключов двубой от 28-ия кръг на шампионата. Головете за успеха отбелязаха Венислав Михайлов и Димитър Челебиев.

Срещата започна равностойно, с много битка, динамика и сериозни единоборства по целия терен. В продължението на първата част септемврийци стигнаха до откриване на резултата. След отлично подаване на Никола Генчев, Венислав Михайлов се разписа с глава и даде аванс на своя тим.

След почивката Септември започна по-активно и още в 50-ата минута удвои преднината си. Димитър Челебиев беше точен и направи резултата 2:0. До края "армейците" опитаха да се върнат в мача и 15 минути преди последния съдийски сигнал бяха близо до попадение. След добро центриране и удар с глава, топката срещна страничния стълб на вратата на Септември и до гол така и не се стигна.

С този успех септемврийци спечелиха изключително важни три точки и кръг преди края на сезона имат аванс от два пункта пред Локомотив (Пловдив). В последния си двубой тимът ще гостува на Локомотив (София).

Победителят в Елитната група до 18 години ще представя България в следващото издание на Младежката шампионска лига.

