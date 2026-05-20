Резултати и голмайстори от 27-я кръг на Елитната група до 18 години

Първа осмица:
Ботев (Пд) - Септември 1:2
0:1 Теодор Гюров (39')
1:1 Александър Сергеев (73')
1:2 Йордан Аталъков (90'+2)
Локомотив (Сф) - ЦСКА 0:3
0:1 Мартин Андонов (19')
0:2 Любомир Праматаров (38')
0:3 Мартин Павликянов (46')
Славия - Локомотив (Пд) 1:3
0:1 Иван Байловски (30')
0:2 Даниел Минев (37')
1:2 Димитър Генов (89')
1:3 Димитър Мрънков (90'+1)
Национал - Хебър 3:1
1:0 Виктор Илиев (38')
2:0 Георги Денов (78')
3:0 Георги Денов (82')
3:1 Божидар Илиев (88')
Втора осмица:
Монтана - Арда 4:2
1:0 Кристиан Асенов (6')
2:0 Кристиан Асенов (17')
3:0 Мартин Симеонов (31')
3:1 Радослав Коев (43')
4:1 Теодор Райков (45') д
4:2 Борис Тодев (84')
Пирин - Берое 2:1
1:0 Марио Янков (45')
2:0 Андреа Николов (56')
2:1 Мартин Петров (89')
Миньор (Перник) - Янтра 1:2
0:1 Веселин Фурнигов (19')
0:2 Кирил Тодоров(30') аг
1:2 Тихомир Чаков (60')
Нефтохимик - Спартак (Вapнa) 5:0
1:0 Василий Василев (15')
2:0 Максим Киряков (56')
3:0 Светослав Бедин (63')
4:0 Максим Киряков (67')
5:0 Василий Василев (90')