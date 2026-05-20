Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Резултати и голмайстори от 27-я кръг на Елитната група до 18 години

Резултати и голмайстори от 27-я кръг на Елитната група до 18 години

  • 20 май 2026 | 14:08
  • 380
  • 0

Първа осмица:

Ботев (Пд) - Септември 1:2
0:1 Теодор Гюров (39')
1:1 Александър Сергеев (73')
1:2 Йордан Аталъков (90'+2)

Локомотив (Сф) - ЦСКА 0:3
0:1 Мартин Андонов (19')
0:2 Любомир Праматаров (38')
0:3 Мартин Павликянов (46')

Славия - Локомотив (Пд) 1:3
0:1 Иван Байловски (30')
0:2 Даниел Минев (37')
1:2 Димитър Генов (89')
1:3 Димитър Мрънков (90'+1)

Национал - Хебър 3:1
1:0 Виктор Илиев (38')
2:0 Георги Денов (78')
3:0 Георги Денов (82')
3:1 Божидар Илиев (88')

Втора осмица:

Монтана - Арда 4:2
1:0 Кристиан Асенов (6')
2:0 Кристиан Асенов (17')
3:0 Мартин Симеонов (31')
3:1 Радослав Коев (43')
4:1 Теодор Райков (45') д
4:2 Борис Тодев (84')

Пирин - Берое 2:1
1:0 Марио Янков (45')
2:0 Андреа Николов (56')
2:1 Мартин Петров (89')

Миньор (Перник) - Янтра 1:2
0:1 Веселин Фурнигов (19')
0:2 Кирил Тодоров(30') аг
1:2 Тихомир Чаков (60')

Нефтохимик - Спартак (Вapнa) 5:0
1:0 Василий Василев (15')
2:0 Максим Киряков (56')
3:0 Светослав Бедин (63')
4:0 Максим Киряков (67')
5:0 Василий Василев (90')

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

На „Васил Левски“ няма усещане за финал

На „Васил Левски“ няма усещане за финал

  • 20 май 2026 | 10:51
  • 2183
  • 12
Легенда на Спартак (Варна) празнува рожден ден днес

Легенда на Спартак (Варна) празнува рожден ден днес

  • 20 май 2026 | 10:43
  • 2399
  • 5
Левски ще наруши традицията с екипите в последния мач

Левски ще наруши традицията с екипите в последния мач

  • 20 май 2026 | 10:27
  • 6634
  • 5
От ЦСКА: Всички заедно като един, напред към Купата, армейци!

От ЦСКА: Всички заедно като един, напред към Купата, армейци!

  • 20 май 2026 | 10:14
  • 949
  • 15
Списъкът с участници в "Мача на Надеждата" се увеличи с още трима футболисти

Списъкът с участници в "Мача на Надеждата" се увеличи с още трима футболисти

  • 20 май 2026 | 10:08
  • 5373
  • 2
Стоичков: Няма значение колко тежък е пътят, когато зад отбора стои една трибуна, един народ и една любов

Стоичков: Няма значение колко тежък е пътят, когато зад отбора стои една трибуна, един народ и една любов

  • 20 май 2026 | 09:46
  • 7152
  • 69
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Георги Костадинов е новият спортен директор на Левски

Официално: Георги Костадинов е новият спортен директор на Левски

  • 20 май 2026 | 14:34
  • 3150
  • 3
Шест години по-късно: Локо (Пловдив) и ЦСКА отново един срещу друг в битка за Купата на България

Шест години по-късно: Локо (Пловдив) и ЦСКА отново един срещу друг в битка за Купата на България

  • 20 май 2026 | 07:00
  • 23507
  • 246
Време е да бъде определен новият крал на Лига Европа

Време е да бъде определен новият крал на Лига Европа

  • 20 май 2026 | 07:25
  • 12013
  • 4
10-те числа, които определиха шампионската титла на Арсенал

10-те числа, които определиха шампионската титла на Арсенал

  • 20 май 2026 | 00:55
  • 18163
  • 20
Лудогорец се насочва към испански специалист

Лудогорец се насочва към испански специалист

  • 20 май 2026 | 08:06
  • 25736
  • 50
Ето как в Арсенал дочакаха звездния миг

Ето как в Арсенал дочакаха звездния миг

  • 20 май 2026 | 09:35
  • 10383
  • 24