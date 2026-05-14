„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 18-годишните – лидерът в групата с нова грешна стъпка

През изминалата седмица се изигра 26-ия кръг в Елитната група до 18 години.

Лидерът Септември допусна първа загуба в групата след поражението от Славия, което позволи на преследвачите Локомотив (Пловдив) и ЦСКА да скъсат изоставането си.

Във втората осмица въпреки победата си през този кръг Спартак (Варна) не успя да си осигури оставане в групата. Все още обаче не е ясен останалия изпадащ отбор, а в битката са замесени четири отбора.

Екипът на „Лигата на талантите“ направи анализ на всичко най-интересно от кръга в Елитните групи.