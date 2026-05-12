Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Резултати и голмайстори от 26-я кръг на Елитната група до 18 години

Резултати и голмайстори от 26-я кръг на Елитната група до 18 години

  • 12 май 2026 | 15:48
  • 344
  • 0

Първа осмица:

Септември - Славия 2:3
1:0 Никола Генчев (44')
1:1 Ивайло Димитров (49')
1:2 Теодор Борисов (52')
2:2 Александър Александров (80') аг
2:3 Димитър Генов (90')

Локомотив (Пд) - Национал 2:0
1:0 Радослав Илчев (8')
2:0 Добромир Николов (26')

ЦСКА - Ботев (Пд) 5:1
1:0 Никола Теов (4')
2:0 Стефан Крумов (17')
3:0 Дилян Шишманов (21')
4:0 Дилян Шишманов (39')
5:0 Мартин Андонов (45')
5:1 Георги Иванов Илиев (50')

Хебър - Локомотив (Сф) 2:1
1:0 Мартин Мутафчиев (78')
2:0 Самуил Мечев (80')
2:1 Михаил Янков (89')

Втора осмица:

Спартак (Варна) - Миньор (Перник) 2:0
1:0 Даниел Павлов (29')
2:0 Теодор Тодоров (52')

Арда - Пирин 1:1
1:0 Борис Тодев (9')
1:1 Димитър Занев (13')

Янтра - Монтана 1:0
1:0 Кристиян Джонов (90'+2)

Берое - Нефтохимик 7:2 
1:0 Стелиян Христозов (16')
2:0 Тодор Иванов (21')
3:0 Петър Красимиров (30')
4:0 Тодор Иванов (39')
5:0 Иван Петров (49')
6:0 Жулиен Евтимов (55')
6:1 Георги Аладжов (70')
6:2 Веселин Иванов (80')
7:2 Стефан Михайлов (90')

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА: Над 22 000 билета бяха разграбени за минути! Армейската любов е безгранична

ЦСКА: Над 22 000 билета бяха разграбени за минути! Армейската любов е безгранична

  • 12 май 2026 | 13:20
  • 6360
  • 39
Капитанът на Левски ще става баща

Капитанът на Левски ще става баща

  • 12 май 2026 | 13:18
  • 1510
  • 4
БПФЛ: Локомотив (Пловдив) взима сектор “А”

БПФЛ: Локомотив (Пловдив) взима сектор “А”

  • 12 май 2026 | 12:50
  • 968
  • 3
Венци Стефанов: Не Лудогорец, а Светият синод да поиска Балов, няма да стане

Венци Стефанов: Не Лудогорец, а Светият синод да поиска Балов, няма да стане

  • 12 май 2026 | 12:29
  • 17411
  • 40
"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

  • 12 май 2026 | 12:25
  • 29130
  • 264
Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

  • 12 май 2026 | 12:01
  • 22796
  • 41
Виж всички

Водещи Новини

"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

  • 12 май 2026 | 12:25
  • 29130
  • 264
Левски публикува две паметни снимки и заключи: Между тях стоят големи обещания и малко истина

Левски публикува две паметни снимки и заключи: Между тях стоят големи обещания и малко истина

  • 12 май 2026 | 15:25
  • 4364
  • 2
Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

  • 12 май 2026 | 12:01
  • 22796
  • 41
Решено: дадоха само два сектора на ЦСКА за финала, ето как ги разпределиха

Решено: дадоха само два сектора на ЦСКА за финала, ето как ги разпределиха

  • 12 май 2026 | 11:42
  • 18812
  • 75
Венци Стефанов: Не Лудогорец, а Светият синод да поиска Балов, няма да стане

Венци Стефанов: Не Лудогорец, а Светият синод да поиска Балов, няма да стане

  • 12 май 2026 | 12:29
  • 17411
  • 40
Българин е шампион на САЩ! Кристиан Титрийски изведе Хавай до титлата

Българин е шампион на САЩ! Кристиан Титрийски изведе Хавай до титлата

  • 12 май 2026 | 10:44
  • 14528
  • 4