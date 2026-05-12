Резултати и голмайстори от 26-я кръг на Елитната група до 18 години

Първа осмица:
Септември - Славия 2:3
1:0 Никола Генчев (44')
1:1 Ивайло Димитров (49')
1:2 Теодор Борисов (52')
2:2 Александър Александров (80') аг
2:3 Димитър Генов (90')
Локомотив (Пд) - Национал 2:0
1:0 Радослав Илчев (8')
2:0 Добромир Николов (26')
ЦСКА - Ботев (Пд) 5:1
1:0 Никола Теов (4')
2:0 Стефан Крумов (17')
3:0 Дилян Шишманов (21')
4:0 Дилян Шишманов (39')
5:0 Мартин Андонов (45')
5:1 Георги Иванов Илиев (50')
Хебър - Локомотив (Сф) 2:1
1:0 Мартин Мутафчиев (78')
2:0 Самуил Мечев (80')
2:1 Михаил Янков (89')
Втора осмица:
Спартак (Варна) - Миньор (Перник) 2:0
1:0 Даниел Павлов (29')
2:0 Теодор Тодоров (52')
Арда - Пирин 1:1
1:0 Борис Тодев (9')
1:1 Димитър Занев (13')
Янтра - Монтана 1:0
1:0 Кристиян Джонов (90'+2)
Берое - Нефтохимик 7:2
1:0 Стелиян Христозов (16')
2:0 Тодор Иванов (21')
3:0 Петър Красимиров (30')
4:0 Тодор Иванов (39')
5:0 Иван Петров (49')
6:0 Жулиен Евтимов (55')
6:1 Георги Аладжов (70')
6:2 Веселин Иванов (80')
7:2 Стефан Михайлов (90')