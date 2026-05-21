„Лигата на талантите“ с акцент върху U17 – Лудогорец и Левски продължават борбата за първата позиция

През изминалата седмица се изигра 27-ия кръг в Елитната група до 17 години.

Лудогорец и Левски записаха убедителни победи с което държат интригата за първото място. Разградчани водят на „сините“ с 4 точки. Славия също записа победа, а Ботев (Пловдив) и Септември не се победиха.

Във втората осмица интригата при втория изпадащ става все по заплетена. Национал, Хебър и Спартак (Плевен) са в рамките на четири точки след като столичани и пазарджиклии записаха победи през този кръг.

Екипът на „Лигата на талантите“ направи анализ на всичко най-интересно от кръга в Елитните групи.