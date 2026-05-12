Резултати и голмайстори след 26-ия кръг на Елитната група до 17 години

Първа осмица:
Лудогорец - Ботев (Пд) 1:0
1:0 Тимур Мустафа (18')
Локомотив (Пд) - Левски 2:3
1:0 Божидар Ковачев (7')
2:0 Стилян Лазаров (24')
2:1 Андрей Нешев (36')
2:2 Денис Милетиев (51')
2:3 Денислав Василев (82')
Септември - Славия 2:0
1:0 Теодор Танациев (22')
2:0 Александър Сираков (81') д
Черно море - ЦСКА 1948 3:1
1:0 Ивайло Колев (12')
2:0 Боян Русинов (16')
3:0 Евгений Русланович (19')
3:1 Борислав Миров (83') д
Втора осмица:
Арда - Пирин 2:1
1:0 Бурран Калинов (35')
2:0 Хакан Халил (39')
2:1 Виктор-Крум Танев (45')
Фратрия - ЦСКА 0:6
0:1 Стивън Матеев (2')
0:2 Стивън Матеев (13')
0:3 Бранимир Яначков (16')
0:4 Иван Милев (60')
0:5 Калин Христов (70')
0:6 Иван Милев (86')
Спартак (Плевен) - Хебър 4:0
1:0 Валентино Георгиев (10')
2:0 Валентино Георгиев (16')
3:0 Валентино Георгиев (36')
4:0 Иво Радев (58')
Етър - Национал 5:1
1:0 Веселин Чамурков (12')
2:0 Евгени Пейчев (44')
3:0 Калоян Иванов (50')
4:0 Петър Петров (60')
5:0 Веселин Чамурков (63')
5:1 Христиан Трендафилов (90'+1)