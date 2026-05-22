Спартак (Варна) може да го загази, ако изпадне от елита

Спартак (Варна) ще играе днес срещу Локомотив (София) не само за своето оставане в елита, но и бъдещето на клуба. „Соколите“ са в доста незавидна ситуация, защото не зависят от себе си. Те имат актив от 34 точки, но головата им разлика е по-лоша от тази на Берое (б.а. – със същия актив), който се е позиционирал на мястото, което изпраща на бараж с подгласника от Втора лига – минус 21 за старозагорци срещу минус 25 за Спартак.

Спартак (Варна) се нуждае от задължителен успех, но ще се надява и на помощ от другите мачове

„Соколите“ преминаха през куп трудности през този сезон, като със съвместни усилия на фенове и дори помощ от други клубове, погасиха част от задълженията. Не е ясно обаче какво ще се случи с варненци, ако те изпаднат и дали много от настоящите им спонсори няма да се оттеглят.