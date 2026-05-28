Пътен инцидент с линейка, която транспортила контузени футболисти на Марица (Милево)

Марица (Милево) победи у дома Локомотив II (Пловдив) с 2:0 в среща от последния 38-и кръг на Югоизточната Трета лига.

Марица (Милево) удари дубъла на Локо (Пловдив)

За неприятен инцидент информира клубния сайт на Марица (Милево). Ето и текста в него.

Христо Стоянов получи удар в главата през второто полувреме, което наложи да бъде откаран с линейка в болница в Пловдив. На път обаче линейката претърпя пътен инцидент на кръстовище в Пловдив.

В линейката бе и съотборникът му Константин Петров, който бе сменен по-рано заради болки и придружи Стоянов.

За щастие след удара двамата футболисти не са пострадали и друга линейка все пак ги е транспортирала до болницата.

Там Христо Стоянов минава скенер, като първоначалните резултати са, че няма сериозно нараняване.

„Дойдох веднага, след като научих за инцидента. Честно казано, разминахме се с малкия дявол. Като видях катастрофата… сериозен удар е било. Момчетата ми казаха, че само са усетили как изведнъж все едно политат. Добре, че не са лежали вътре в линейката, а са били седнали, за да не пострадат още по-сериозно“, коментира старши треньорът Иван Кочев пред официалния сайт на Марица Милево.

