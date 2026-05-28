Мирослав Банчевски: Щом всичко завърши положително, значи е било добре

Левски (Карлово) се наложи с 2:1 над гостуващия му ОФК Хасково. Срещата е от последния 38-и кръг на Югоизточната Трета лига.

Левски (Карлово) финишира с победа

Мирослав Банчевски, технически директор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Не играхме така, както ми се искаше на мен, особено през първата част. Както винаги, отново чакахме да ни поведат и да тръгнем да обръщаме, но се получи. Имахме положения през второто полувреме. Имаше умора, имаше и доста отсъстващи – двама наказани и Рангел Игнатов, който е с контузия. Щом всичко завърши положително, значи е било добре. Сега предстои заслужена почивка за момчетата, след което стартираме подготовка за следващия сезон“.