Лукас Петков и Патрик-Габриел Галчев застават пред медиите, националите с открита тренировка преди двубоя с Черна Гора
Ще се случи ли? Везенков и Олимпиакос срещу Ню Йорк Никс в приятелски мач

  • 27 май 2026 | 17:31
Свързаният с Олимпиакос бизнесмен Никос Цакос намекна за възможен приятелски мач между гръцкия гранд и Ню Йорк Никс след скорошните исторически успехи и на двата отбора.

Олимпиакос сложи край на 13-годишното чакане за титлата в Евролигата, докато Ню Йорк Никс достигнаха финалите на НБА за първи път от 1999 г. насам.

Една от личностите, свързващи двата тима, е гръцкият бизнесмен Никос Цакос. Той е виден собственик на кораби, който заедно със семейството си подписа тригодишен спонсорски договор с Олимпиакос миналото лято чрез своята марка за бутилирана вода Arrena.

След триумфа на Олимпиакос в Евролигата в неделя, Цакос посрещна трофея в офисите на своята компания по време на конференция, посветена на корабоплаването.

Ню Йорк Никс отвя Кливланд и ще играе на финал в НБА за пръв път от 1999 г.

Там той направи и изненадващ коментар относно възможността за приятелски мач между Олимпиакос и Никс.

"Подкрепяме отбора от родния ни град и града, в който сме израснали. Роден съм в Пирея и се преместих в Ню Йорк на 17 години", заяви той, цитиран от Sport24. "Щастливи сме, че двата отбора са сред най-историческите в света. Скоро ще можем да направим нещо заедно", добави Цакос.

Феновете на Ню Йорк Никс отпразнуваха класирането на финалите на НБА с песента на Принс "1999"

Синът му, Панайотис Цакос, отиде още по-далеч, когато обсъждаше идеята.

"Това е нещо, което обсъждаме с отбора", каза той относно потенциалната контрола. "Или за откриването на обновения стадион, или в Madison Square Garden. Както знаете, с половин милион гърци можем да напълним залата", допълни Панайотис Цакос.

Никос Цакос остава тясно свързан с Ню Йорк. През 2026 г. той беше назначен за главен маршал на парада на гръцката диаспора в града.

От баскетболния ад до европейския трон

Олимпиакос, който в момента е най-силният клуб в Европа, разполага с няколко бивши играчи от НБА в състава си, включително бившите баскетболисти на Никс Еван Фурние и Франк Нтиликина, както и Монте Морис, Тайлър Дорси, Костас Папаниколау, Саша Везенков, Донта Хол, Алек Питърс и Кори Джоузеф.

Джоузеф също е част от рядката група играчи, които са печелили както шампионата на НБА, така и този на Евролигата.

Снимки: Imago

Звезда на Реал Мадрид се цели в завръщане в НБА, Фенербахче и Апоел също го искат

Каунас, Валенсия и Белград са основни кандидати за домакинство на Финалната четворка на Евролигата

Една легенда се завръща, макар и в различна роля

Луди сцени в Атина! Босът на Олимпиакос стигна до бой, отнесе тупаник

Барселона с изненадващ ход: испанският гранд напира за Желко Обрадович

Валанчунас за потенциално завръщане в Европа: Имаше разговори с Жалгирис и още два отбора, последната дума е на Денвър

Страхотна новина! Любо Пенев е здрав и поема Локо (Сф)

Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

"Лъвовете" се подготвят за мача с Черна гора - гледайте на живо!

Генчев: Вече съм много по-опитен от първия ми престой в Ботев

Левски представи нова емблема

ЦСКА 1948 заяви стадион за евротурнирите

