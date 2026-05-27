Ще се случи ли? Везенков и Олимпиакос срещу Ню Йорк Никс в приятелски мач

Свързаният с Олимпиакос бизнесмен Никос Цакос намекна за възможен приятелски мач между гръцкия гранд и Ню Йорк Никс след скорошните исторически успехи и на двата отбора.

Олимпиакос сложи край на 13-годишното чакане за титлата в Евролигата, докато Ню Йорк Никс достигнаха финалите на НБА за първи път от 1999 г. насам.

Една от личностите, свързващи двата тима, е гръцкият бизнесмен Никос Цакос. Той е виден собственик на кораби, който заедно със семейството си подписа тригодишен спонсорски договор с Олимпиакос миналото лято чрез своята марка за бутилирана вода Arrena.

След триумфа на Олимпиакос в Евролигата в неделя, Цакос посрещна трофея в офисите на своята компания по време на конференция, посветена на корабоплаването.

Ню Йорк Никс отвя Кливланд и ще играе на финал в НБА за пръв път от 1999 г.

Там той направи и изненадващ коментар относно възможността за приятелски мач между Олимпиакос и Никс.

"Подкрепяме отбора от родния ни град и града, в който сме израснали. Роден съм в Пирея и се преместих в Ню Йорк на 17 години", заяви той, цитиран от Sport24. "Щастливи сме, че двата отбора са сред най-историческите в света. Скоро ще можем да направим нещо заедно", добави Цакос.

Феновете на Ню Йорк Никс отпразнуваха класирането на финалите на НБА с песента на Принс "1999"

Синът му, Панайотис Цакос, отиде още по-далеч, когато обсъждаше идеята.

"Това е нещо, което обсъждаме с отбора", каза той относно потенциалната контрола. "Или за откриването на обновения стадион, или в Madison Square Garden. Както знаете, с половин милион гърци можем да напълним залата", допълни Панайотис Цакос.

Никос Цакос остава тясно свързан с Ню Йорк. През 2026 г. той беше назначен за главен маршал на парада на гръцката диаспора в града.

От баскетболния ад до европейския трон

Олимпиакос, който в момента е най-силният клуб в Европа, разполага с няколко бивши играчи от НБА в състава си, включително бившите баскетболисти на Никс Еван Фурние и Франк Нтиликина, както и Монте Морис, Тайлър Дорси, Костас Папаниколау, Саша Везенков, Донта Хол, Алек Питърс и Кори Джоузеф.

Джоузеф също е част от рядката група играчи, които са печелили както шампионата на НБА, така и този на Евролигата.

Снимки: Imago