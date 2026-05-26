  4. Луди сцени в Атина! Босът на Олимпиакос стигна до бой, отнесе тупаник

  • 26 май 2026 | 16:38
Собственикът на футболния Олимпиакос Евангелос Маринакис попадна в центъра на скандал по време на финала на Евролигата в олимпийския център О.А.К.А. в Атина. 58-годишния бос стигна до бой и бе заснет със синини по лицето и разкъсана тениска на трибуните в "Telekom Center Athens".

Според появилата се в медиите информация Маринакис е влязъл в пререкание с Григорис Димитриадис - племенник и бивш близък съветник на премиера на Гърция Кириакос Мицотакис.

Маринакис все пак едва ли си е тръгнал от залата в лошо настроение, след като Олимпиакос триумфира с четвъртата си европейска клубна титла, надделявайки след епична битка с 92:85 над испанския гранд Реал Мадрид.

Освен на Олимпиакос, гръцкият бизнесмен и инвеститор е собственик на още два футболни клуба - Нотингам Форест и Рио Аве.

Снимки: Imago

Съотборник на Везенков с впечатляващ хеттрик от евротрофеи в рамките на само три години

От баскетболния ад до европейския трон

Барселона покори младежката Евролигата след триумф в Ел Класико

Олимпиакос договори Коди Милър-Макинтайър

Пирея „пламна“ след триумфа на Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Барцокас след триумфа: Заслужавахме тази титла

Левски се нуждае и от късмет! Ето съперниците за първи и втори кръг в ШЛ (подробна разбивка)

Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

От баскетболния ад до европейския трон

ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

