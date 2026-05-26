Луди сцени в Атина! Босът на Олимпиакос стигна до бой, отнесе тупаник

Собственикът на футболния Олимпиакос Евангелос Маринакис попадна в центъра на скандал по време на финала на Евролигата в олимпийския център О.А.К.А. в Атина. 58-годишния бос стигна до бой и бе заснет със синини по лицето и разкъсана тениска на трибуните в "Telekom Center Athens".

Според появилата се в медиите информация Маринакис е влязъл в пререкание с Григорис Димитриадис - племенник и бивш близък съветник на премиера на Гърция Кириакос Мицотакис.

Маринакис все пак едва ли си е тръгнал от залата в лошо настроение, след като Олимпиакос триумфира с четвъртата си европейска клубна титла, надделявайки след епична битка с 92:85 над испанския гранд Реал Мадрид.

Освен на Олимпиакос, гръцкият бизнесмен и инвеститор е собственик на още два футболни клуба - Нотингам Форест и Рио Аве.

Следвай ни:

Снимки: Imago