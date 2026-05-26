  4. Валанчунас за потенциално завръщане в Европа: Имаше разговори с Жалгирис и още два отбора, последната дума е на Денвър

  • 26 май 2026 | 15:25
Литовският център на Денвър Нъгетс Йонас Валанчунас е привлякъл силен интерес от клубове от Евролигата, призна той пред 15min.lt.

„Да, имаше разговори с Жалгирис и още два отбора. Водят се дискусии и после ще решаваме, но последната дума е на Денвър. Зависи дали ще ме разменят или ще ме задържат в тима. Това е тяхно решение. В момента мисля, че по-големият въпрос за тях е какво ще правят със състава като цяло - кой остава и кой си отива“, коментира баскетболистът.

Предложението на литовския Жалгирис е за гарантиран двугодишен договор на стойност поне 2 милиона евро на сезон.

Валанчунас не скри, че вече е обмислял завръщане в Европа миналата година и е бил близо до присъединяване към гръцкия Панатинайкос. Настоящият му договор с Денвър в НБА е до 8 юли.

„Мисля, че всичко ще стане ясно през първата седмица на юли или може би дори по-рано. Искам да играя, да се наслаждавам на играта и да печеля. Сърцето ми е в баскетбола, а не в конкретен град или отбор. Ще видим коя ситуация ми дава най-голям шанс за успехи“, отбеляза Йонас Валанчунас.

„Стремежът ми е да стигна до подиума някъде, така че искам да се поставя в най-добрата позиция за това“, добави капитанът на литовския национален отбор.

Съотборник на Везенков с впечатляващ хеттрик от евротрофеи в рамките на само три години

От баскетболния ад до европейския трон

Барселона покори младежката Евролигата след триумф в Ел Класико

Олимпиакос договори Коди Милър-Макинтайър

Пирея „пламна“ след триумфа на Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Барцокас след триумфа: Заслужавахме тази титла

Ето всички съперници на Левски за първи и втори кръг в ШЛ, жребият е на 16/17 юни

Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

Учредиха клуб на ветераните на ЦСКА - Ради Здравков стана шеф

БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

