Звезда на Реал Мадрид се цели в завръщане в НБА, Фенербахче и Апоел също го искат

30-годишното канадско крило на Реал Мадрид изигра силен сезон 2025/26 в Евролигата. Баскетболистът записа средно по 13,5 точки, 4,5 борби и 1,5 асистенции за 21,2 минути на мач в турнира. Той помогна на своя отбор да достигне до финала, като в решителния двубой се отличи с 24 точки, 8 борби и 3 откраднати топки.

Сега Лайлс излиза на пазара като свободен агент. Още през пролетта се появиха информации за интерес към него от НБА, като самият играч е поставил завръщането си в САЩ като основен приоритет.

Реал Мадрид желае да задържи играча, но оценява шансовете си като ограничени на фона на своя бюджет. Сред кандидатите за подписа му са още Фенербахче и Апоел Тел Авив, пише Sport5 и добавя, че израелският отбор вече е отправил оферта със заплата от 4 милиона долара.

Снимки: Imago