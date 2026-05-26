Каунас, Валенсия и Белград са основни кандидати за домакинство на Финалната четворка на Евролигата

Битката за домакинството на Финалната четворка на Евролигата през 2027 г. се разгорещява, като няколко европейски града вече са в полезрението на фона на продължаващата несигурност около Абу Даби.

Надпреварата е отворена, а според журналиста от krepsinis.net Йонас Лексас, три европейски града вече се разглеждат сериозно като резервни варианти: Каунас, Валенсия и Белград.

Два от тези градове вече има опит с големи събития на Евролигата.

Каунас за последно прие Финалната четворка през 2023 г., когато Реал Мадрид, Олимпиакос Пирея, Барселона и Монако се бориха за титлата пред препълнена зала.

Белград беше домакин на Финалната четворка през 2022 г., докато Валенсия все още очаква своя първи шанс да организира заключителния турнир на сезона.

