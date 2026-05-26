Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Барселона с изненадващ ход: испанският гранд напира за Желко Обрадович

Барселона с изненадващ ход: испанският гранд напира за Желко Обрадович

  • 26 май 2026 | 15:42
  • 406
  • 0
Барселона с изненадващ ход: испанският гранд напира за Желко Обрадович

Деветкратният шампион на Евролигата Желко Обрадович изглежда е основен кандидат да поеме треньорския пост в Барселона.

Според информация на L’ Esportiu, след предстоящото напускане на Чави Паскуал в посока Дубай, каталунският гранд се включва агресивно в надпреварата за подписа на Желко Обрадович. Очаква се легендарният сръбски специалист да вземе решение за бъдещето си в най-скоро време.

Този неочакван ход идва в момент, когато клубът преминава през по-широко институционално преструктуриране, ръководено от президента Жоан Лапорта. Привличането на фигура от такъв ранг би възстановило незабавно спортния авторитет и състезателната тежест на проект, който в момента е изпълнен с несигурност.

Обрадович представлява абсолютния връх в европейския баскетбол, като може да се похвали с безпрецедентно наследство, обхващащо над три десетилетия на доминация на континента. Роденият в Чачак специалист е спечелил рекордните девет титли в най-престижния клубен турнир с пет различни отбора, триумфирайки с Партизан Белград, Ховентут Бадалона, Реал Мадрид, Панатинайкос и Фенербахче.

След като се оттегли от емоционалния си втори престой в Партизан миналия ноември, високоуважаваният тактик реши да оцени възможностите си до края на Финалната четворка на Евролигата. Сега, изправен пред силен интерес от няколко елитни клуба, той е напът да обяви дали ще приеме огромното предизвикателство да възроди европейските амбиции на Барселона.

Междувременно, 53-годишният Паскуал се очаква да активира клауза за откупуване в договора си, за да приеме изключително изгодна оферта от друг участник в Евролигата – Дубай. Въпреки че преди това каталунският гигант беше свързван с Ибон Наваро от Уникаха и бившия наставник на Монако Василис Спанулис, внезапният фокус върху Обрадович коренно промени стратегията на клуба.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Евролига

Съотборник на Везенков с впечатляващ хеттрик от евротрофеи в рамките на само три години

Съотборник на Везенков с впечатляващ хеттрик от евротрофеи в рамките на само три години

  • 26 май 2026 | 14:37
  • 406
  • 0
От баскетболния ад до европейския трон

От баскетболния ад до европейския трон

  • 26 май 2026 | 14:06
  • 2777
  • 5
Барселона покори младежката Евролигата след триумф в Ел Класико

Барселона покори младежката Евролигата след триумф в Ел Класико

  • 26 май 2026 | 12:59
  • 1500
  • 0
Олимпиакос договори Коди Милър-Макинтайър

Олимпиакос договори Коди Милър-Макинтайър

  • 25 май 2026 | 19:09
  • 7212
  • 3
Пирея „пламна“ след триумфа на Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Пирея „пламна“ след триумфа на Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 25 май 2026 | 08:58
  • 22149
  • 25
Барцокас след триумфа: Заслужавахме тази титла

Барцокас след триумфа: Заслужавахме тази титла

  • 25 май 2026 | 02:20
  • 2117
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ето всички съперници на Левски за първи и втори кръг в ШЛ, жребият е на 16/17 юни

Ето всички съперници на Левски за първи и втори кръг в ШЛ, жребият е на 16/17 юни

  • 26 май 2026 | 16:17
  • 1417
  • 0
Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

  • 26 май 2026 | 14:19
  • 14373
  • 47
ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

  • 26 май 2026 | 12:00
  • 28751
  • 152
Учредиха клуб на ветераните на ЦСКА - Ради Здравков стана шеф

Учредиха клуб на ветераните на ЦСКА - Ради Здравков стана шеф

  • 26 май 2026 | 12:22
  • 11368
  • 33
БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

  • 26 май 2026 | 10:21
  • 30120
  • 113
Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

  • 26 май 2026 | 11:25
  • 13852
  • 39