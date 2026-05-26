Барселона с изненадващ ход: испанският гранд напира за Желко Обрадович

Деветкратният шампион на Евролигата Желко Обрадович изглежда е основен кандидат да поеме треньорския пост в Барселона.

Според информация на L’ Esportiu, след предстоящото напускане на Чави Паскуал в посока Дубай, каталунският гранд се включва агресивно в надпреварата за подписа на Желко Обрадович. Очаква се легендарният сръбски специалист да вземе решение за бъдещето си в най-скоро време.

Този неочакван ход идва в момент, когато клубът преминава през по-широко институционално преструктуриране, ръководено от президента Жоан Лапорта. Привличането на фигура от такъв ранг би възстановило незабавно спортния авторитет и състезателната тежест на проект, който в момента е изпълнен с несигурност.

Обрадович представлява абсолютния връх в европейския баскетбол, като може да се похвали с безпрецедентно наследство, обхващащо над три десетилетия на доминация на континента. Роденият в Чачак специалист е спечелил рекордните девет титли в най-престижния клубен турнир с пет различни отбора, триумфирайки с Партизан Белград, Ховентут Бадалона, Реал Мадрид, Панатинайкос и Фенербахче.

След като се оттегли от емоционалния си втори престой в Партизан миналия ноември, високоуважаваният тактик реши да оцени възможностите си до края на Финалната четворка на Евролигата. Сега, изправен пред силен интерес от няколко елитни клуба, той е напът да обяви дали ще приеме огромното предизвикателство да възроди европейските амбиции на Барселона.

Междувременно, 53-годишният Паскуал се очаква да активира клауза за откупуване в договора си, за да приеме изключително изгодна оферта от друг участник в Евролигата – Дубай. Въпреки че преди това каталунският гигант беше свързван с Ибон Наваро от Уникаха и бившия наставник на Монако Василис Спанулис, внезапният фокус върху Обрадович коренно промени стратегията на клуба.

