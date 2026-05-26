Една легенда се завръща, макар и в различна роля

  • 26 май 2026 | 16:55
Според информация на Meridian Sport, легендарният сръбски баскетболист Милош Теодосич е напът да се завърне в Цървена звезда, но този път не като състезател, а като част от ръководството на клуба.

Съобщава се, че след проведени разговори между президента на „звездашите“ Желко Дърчелич и Теодосич, двете страни бързо са постигнали съгласие относно обща визия за бъдещето. Условията за неговото включване в спортния сектор на клуба вече са договорени.

39-годишният Теодосич се завръща след едногодишна пауза, която си взе след края на своята 21-годишна състезателна кариера. Първоначално той получи предложение да остане в клуба веднага след оттеглянето си, но предпочете да си почине, преди да поеме нова роля.

Въпреки че точната му длъжност все още не е финализирана, очакванията са той да заеме важен пост в спортната структура на Цървена звезда.

Теодосич игра за белградския гранд в периода между 2023 и 2025 г.

Неговата впечатляваща кариера включва множество отличия: наградата за MVP на Евролигата през 2010 г., титла от същия турнир през 2016 г., шест избирания в идеалния отбор на Евролигата и три сребърни медала със сръбския национален отбор.

