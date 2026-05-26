Феновете на Ню Йорк Никс отпразнуваха класирането на финалите на НБА с песента на Принс "1999"

Феновете на Ню Йорк Никс отпразнуваха подобаващо първия финал на отбора в Националната баскетболна асоциация от 1999 година насам, а изборът на най-пускана песен на партито не можеше да бъде по-очевиден. Минути след като Никс спечелиха серията срещу Кливланд Кавалиърс във финалите на Източната конференция, диджеят в Radio City Music Hall пусна "1999" на Принс.

Това беше последният път, когато Никс стигнаха до финалите на НБА. И докато феновете пееха заедно с тях: "Така че тази вечер ще купонясвам, сякаш е 1999 г.", те можеха да забравят повече от четвърт век от предимно лоши години оттогава и да се насладят на рекордната серия, в която влезе настоящият отбор на Никс, пише АП.

Ню Йорк ще се опита да продължи успешната серия срещу Оклахома Сити Тъндър или Сан Антонио Спърс на финалите на НБА. Феновете сякаш имаха ясно предпочитание към Виктор Уембаняма и Спърс със скандирания по улиците на града „Искаме Уемби! Искаме Уемби!“

„Този отбор е гладен и знае какво би означавало титлата за този град. Те ще спечелят шампионата“, каза фенът на Никс Антъни Милс на партито по случай класирането за финала.

