Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Феновете на Ню Йорк Никс отпразнуваха класирането на финалите на НБА с песента на Принс "1999"

Феновете на Ню Йорк Никс отпразнуваха класирането на финалите на НБА с песента на Принс "1999"

  • 26 май 2026 | 15:35
  • 499
  • 0
Феновете на Ню Йорк Никс отпразнуваха класирането на финалите на НБА с песента на Принс "1999"

Феновете на Ню Йорк Никс отпразнуваха подобаващо първия финал на отбора в Националната баскетболна асоциация от 1999 година насам, а изборът на най-пускана песен на партито не можеше да бъде по-очевиден. Минути след като Никс спечелиха серията срещу Кливланд Кавалиърс във финалите на Източната конференция, диджеят в Radio City Music Hall пусна "1999" на Принс.

Това беше последният път, когато Никс стигнаха до финалите на НБА. И докато феновете пееха заедно с тях: "Така че тази вечер ще купонясвам, сякаш е 1999 г.", те можеха да забравят повече от четвърт век от предимно лоши години оттогава и да се насладят на рекордната серия, в която влезе настоящият отбор на Никс, пише АП.

Ню Йорк ще се опита да продължи успешната серия срещу Оклахома Сити Тъндър или Сан Антонио Спърс на финалите на НБА. Феновете сякаш имаха ясно предпочитание към Виктор Уембаняма и Спърс със скандирания по улиците на града „Искаме Уемби! Искаме Уемби!“

„Този отбор е гладен и знае какво би означавало титлата за този град. Те ще спечелят шампионата“, каза фенът на Никс Антъни Милс на партито по случай класирането за финала.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Любимец на феновете си тръгва от Академик Бултекс 99

Любимец на феновете си тръгва от Академик Бултекс 99

  • 26 май 2026 | 15:00
  • 284
  • 0
Джеймс Хардън и Донован Мичъл с коментар за бъдещето си в Кливланд

Джеймс Хардън и Донован Мичъл с коментар за бъдещето си в Кливланд

  • 26 май 2026 | 14:50
  • 474
  • 0
Съотборник на Везенков с впечатляващ хеттрик от евротрофеи в рамките на само три години

Съотборник на Везенков с впечатляващ хеттрик от евротрофеи в рамките на само три години

  • 26 май 2026 | 14:37
  • 406
  • 0
От баскетболния ад до европейския трон

От баскетболния ад до европейския трон

  • 26 май 2026 | 14:06
  • 2781
  • 5
Барселона покори младежката Евролигата след триумф в Ел Класико

Барселона покори младежката Евролигата след триумф в Ел Класико

  • 26 май 2026 | 12:59
  • 1500
  • 0
София се превръща в столица на 3x3 баскетбола

София се превръща в столица на 3x3 баскетбола

  • 26 май 2026 | 12:10
  • 621
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ето всички съперници на Левски за първи и втори кръг в ШЛ, жребият е на 16/17 юни

Ето всички съперници на Левски за първи и втори кръг в ШЛ, жребият е на 16/17 юни

  • 26 май 2026 | 16:17
  • 1436
  • 0
Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

  • 26 май 2026 | 14:19
  • 14392
  • 47
ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

  • 26 май 2026 | 12:00
  • 28765
  • 152
Учредиха клуб на ветераните на ЦСКА - Ради Здравков стана шеф

Учредиха клуб на ветераните на ЦСКА - Ради Здравков стана шеф

  • 26 май 2026 | 12:22
  • 11374
  • 33
БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

  • 26 май 2026 | 10:21
  • 30125
  • 113
Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

  • 26 май 2026 | 11:25
  • 13852
  • 39