  3. Нико Петров: Левски е като кубчето на Рубик за вицешампиона

  • 27 май 2026 | 12:37
В последното за сезона издание на „Анализът на Нико Петров“ футболният специалист постави акцент върху представянето на Левски в двубоя срещу ЦСКА 1948 от последния кръг на шампионата, завършил при нулево равенство.

„За ЦСКА 1948 Левски изглежда като кубчето на Рубик и за съжаление, колкото и мачове да изиграят срещу тях, все още не успяват да разгадаят това, което им предлага Хулио Веласкес“, заяви в началото на епизода Нико Петров.

Анализът отново се фокусира върху някои от добре познатите принципи в играта, които налага испанският наставник – като „овърлоуд“, „ъндърлап“ и „игра с трети човек“. Специалистът обаче отбеляза и нови детайли в представянето на „сините“. Петров обърна специално внимание на ротациите в позициите между Евертон Бала, Майкон и Армстронг Око-Флекс, както и на включването на Куршума по-назад към линията на опорните полузащитници. По думите му именно тези движения създават колебание в съперника и позволяват на Левски да намира и атакува свободните пространства. Анализаторът показа и как „сините“ успяват да затрудняват противниковите отбори, илюстрирайки различните варианти за развитие на атаките. В голяма част от ситуациите футболист на Левски остава свободен, а когато едната зона на терена бъде затворена, отборът бързо сменя посоката на атаката и намира ново решение. Според Петров в подобни срещи не най-важното е дали ще бъде реализирано попадение, а начинът, по който Левски владее топката, контролира темпото на двубоя и създава голови ситуации. В края на предаването експертът анонсира нови анализи, които зрителите ще могат да следят по време на предстоящото световно първенство, а също така сподели и очакванията си за представянето на Левски в европейските клубни турнири.

