Ботев организира мирен протест пред Община Пловдив

"На 28-ми от 09:00 ч. пред сградата на Общински съвет – Пловдив ви призоваваме да се съберем на едно символично „кафе“ в защита на дома на ПФК Ботев Пловдив".

Така от Ботев Пловдив призоваха своите фенове на мирен протест пред Община Пловдив.

"Темата не е просто административна. Става въпрос за бъдещето на стадион „Христо Ботев“, за правото клубът да управлява пълноценно своя дом и за това ПФК Ботев да не бъде превръщан в гост на собствения си стадион.

Нека покажем, че жълто-черната общност е будна, обединена и стои зад каузата за прозрачно, устойчиво и справедливо управление на стадион „Христо Ботев".