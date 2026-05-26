Официално: бивш защитник на Левски ще играе на Мондиал 2026

Панама обяви състава си за финалите на Световното първенство това лято, като бившият защитник на българския шампион Левски Хосе Кордоба е в отбора от 26 футболисти. Кордоба носи екипа на "сините" между 2021 и 2024 година, а преди това игра и за Етър. В момента 24-годишният бранител е част от английския Норич.

Капитанът Анибал Годой и халфът Адалберто Караскийя също бяха включени в тима, воден от селекционера Томас Кристиансен.

Панамският отбор си осигури класиране за едва втори Мондиал след победа над Ел Салвадор, затвърдила мястото на "червения прилив" на турнира в Северна Америка от 11 юни до 19 юли, осем години след историческия дебют на шампионата в Русия.

Кристиансен запази ядрото на състава от Централна Америка, който участва успешно в квалификациите в зона КОНКАКАФ.

Панама ще играе в група "L" на Мондиал 2026 срещу Гана, Хърватия и Англия.

Състав на Панама:



вратари: Орландо Москера, Луис Мехия, Сесар Самудио

защитници: Сесар Блекман, Хорхе Гутиерес, Амир Мурийо, Фидел Ескобар, Андрес Андраде, Едгардо Фарина, Хосе Кордоба, Ерик Дейвис, Джовани Рамос, Родерик Милър

халфове: Анибал Годой, Адалберто Караскийя, Карлос Харви, Кристиан Мартинес, Хосе Луис Родригес, Сесар Янис, Йоел Барсенас, Алберто Кинтеро, Асариас Лондоньо

нападатели: Исмаел Диас, Сесилио Уотърман, Хосе Фахардо, Томас Родригес