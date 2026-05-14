Нико Петров: Левски напипа ваксата срещу Лудогорец, но беше като пациент след упойка

В новото издание на „Анализът на Нико Петров“ футболният специалист разгледа начина, по който Левски пресира Лудогорец при равенството 1:1 в Разград.

Анализаторът направи паралел с предишния епизод на предаването, в който отбеляза как крилата на „сините“ преследваха противниковите крайни защитници по целия терен. Той подчерта, че последната среща е предложила различен подход, благодарение на действията на Мазир Сула. Петров обаче уточни, че не е сигурен дали това е изрично тактическо указание на треньора Хулио Веласкес, или е плод на личната импровизация и интелект на самия футболист.

Акцентирайки върху действията на Сула на левия фланг, анализаторът направи съпоставка с Карл Фабиен отдясно, който не успя да се позиционира по аналогичен начин. Петров илюстрира ситуациите при двете попадения в мача, обяснявайки грешките в защита и позитивите в атакуващ план, довели до головете.

В края на предаването анализаторът шеговито сравни поведението на „сините“ със събуждане от упойка – с аргумента, че макар да се вижда промяна, тя е спорадична и не се прилага последователно от всички футболисти.