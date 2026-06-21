Салах и съотборниците му нямат право на грешка срещу Нова Зеландия

Нова Зеландия и Египет се изправят един срещу друг във Ванкувър във втория си мач от груповата фаза на Световното първенство. Двубоят е идната нощ от 4:00 часа българско време. Срещата от група “G”, в която са още Белгия и Иран.

Нова Зеландия и Египет влизат в този двубой с надеждата да спечелят и да направят крачка към елиминациите, след като и двата отбора завършиха наравно в откриващите си срещи. С оглед на изключително изравнените сили в групата, всеки гол и всяка точка ще бъдат от огромно значение.

Новозеландците направиха 2:2 с иранците, а “фароните” завършиха при 1:1 с белгийците.

Селекционерът на „кивитата“ Дарън Бейзли се очаква да заложи на познатата формация 4-2-3-1. Основната заплаха за египетската защита отново ще бъде капитанът Крис Ууд. Формата на Нова Зеландия е колеблива, като преди равенството с Иран отборът записа загуби от Англия (0:1) и Хаити (0:4) в приятелски срещи, но победата над Чили с 4:1 през март показа на какво е способен тимът.

Египет, воден от Хосам Хасан, влиза в мача със самочувствие след престижното равенство срещу Белгия. Всички погледи ще бъдат насочени към Мохамед Салах, който остава ключовата фигура в нападението, заедно с Омар Мармуш. Египтяните демонстрират добра форма в последно време, включвайки победа над Русия (1:0) и равенство с Испания (0:0) в подготвителния период.

Последният двубой между двата тима се състоя съвсем наскоро – на 22 март 2024 г. в приятелска среща. Тогава Египет се наложи с минималното 1:0 след точно изпълнена дузпа от Мостафа Мохамед в 29-ата минута. Този резултат дава леко психологическо предимство на африканския тим, но залогът на Световното първенство е далеч по-голям.

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