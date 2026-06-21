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  3. Роналдиньо обеща изненада на 23 юни

Роналдиньо обеща изненада на 23 юни

  • 21 юни 2026 | 17:02
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Бившата звезда на Бразилия и Барселона Роналдиньо ще се завърне във футбола на впечатляващата възраст от 46 години. Новината стана известна в събота, когато бе съобщено, че двукратният носител на наградата „Футболист на годината на ФИФА“ ще се присъедини към италианския клуб Равена, който се състезава в Серия C.

46-годишният плеймейкър за последно игра професионално за Флуминензе през 2015 година. „На 23-и (юни) ще направим съобщение за много неща“, загадъчно заяви Роналдиньо. „Но съм много щастлив от това ново партньорство.“

Бившият футболист на Милан направи изказването по време на пресконференция в Националния тенис център „Били Джийн Кинг“ в Ню Йорк, където участва в демонстративен мач по футбол на малки врати срещу колумбийски отбор, подбран от регетон изпълнителя от Меделин Blessd.

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