Италиано е с най-големи шансове да наследи Конте в Наполи

Последните информации от Италия сочат, че Винченцо Италиано е водещият кандидат за заместник на Антонио Конте начело на Наполи, изпреварвайки Масимилиано Алегри. Това стана ясно след поредица от срещи с ръководството на „партенопеите“, проведени във вторник.

Президентът на Наполи Аурелио Де Лаурентис търси нов наставник, след като Конте напусна поста си в края на сезонa, година след като изведе клуба до четвъртото му Скудето. Първоначално сред фаворитите за позицията беше и Маурицио Сари, но сега се очаква той да се събере отново с Кристиано Джунтоли, но в Аталанта.

След отпадането на Сари, фокусът на Наполи се насочи към Италиано и Алегри. Във вторник ръководството на клуба проведе разговори с представители и на двамата треньори.

Според последните данни от водещи италиански източници, именно Италиано е излязъл начело в предпочитанията на клуба след проведените срещи.

Италиано има още една година от настоящия си договор с Болоня. Очаква се в четвъртък той да се срещне с ръководството на „рособлу“, за да обсъди възможността за предсрочно прекратяване на контракта си.

Снимки: Imago

