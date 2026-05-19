Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Селтик
  3. Селтик е заплашен от загуба на точки заради феновете си

Селтик е заплашен от загуба на точки заради феновете си

  • 19 май 2026 | 08:09
  • 2034
  • 0
Селтик е заплашен от загуба на точки заради феновете си

Селтик може да загуби точки по служебен път в началото на следващия сезон в Шотландия заради навлизането на фенове на отбора на терена след последния мач от наскоро завършилото първенство срещу Хартс, спечелен с 3:1 миналата седмица. "Зелено-белите" станаха шампиони по драматичен начин след успех в последния кръг, а двубоят на "Селтик Парк" приключи няколко минути по-рано от предвиденото заради нахлуване на част от феновете на домакините. Бившият английски футболен съдия Кийт Хакет заяви, че евентуална санкция за отбора от Глазгоу през предстоящата кампания би била изцяло според очакванията му.

"Вероятно ще бъде направен бърз преглед на ситуацията от Футболната асоциация. Идеята за преиграване е невъзможна, но отнемането на точки за следващото първенство е на дневен ред. Това може би ще бъде правилното наказание", заяви Хакет, цитиран от британските медии.

Селтик изпревари драматично Хартс с две точки в крайното класиране и спечели пета поредна титла във Висшата лига. Футболистите на тима от Единбург бяха изведени извън терена и след това извън стадиона със специален ескорт заради мерки за сигурност.

От ръководството на Селтик се извиниха за инцидента на своите съперници.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Неймар с мощна рекламна кампания след обявата на Анчелоти

Неймар с мощна рекламна кампания след обявата на Анчелоти

  • 19 май 2026 | 06:55
  • 4332
  • 0
Давид Рая изравни клубен рекорд, който напомни тъмни облаци в историята на Арсенал

Давид Рая изравни клубен рекорд, който напомни тъмни облаци в историята на Арсенал

  • 19 май 2026 | 06:14
  • 3222
  • 1
Арсенал има най-добрата защита в топ 5 първенствата

Арсенал има най-добрата защита в топ 5 първенствата

  • 19 май 2026 | 05:49
  • 1704
  • 1
Винисиус за Карвахал: Винисиус за Карвахал: Благодаря ти за всичко!

Винисиус за Карвахал: Винисиус за Карвахал: Благодаря ти за всичко!

  • 19 май 2026 | 04:45
  • 2040
  • 3
Артета: Резултатът трябваше да е по-голям, нямахме късмет

Артета: Резултатът трябваше да е по-голям, нямахме късмет

  • 19 май 2026 | 03:45
  • 2770
  • 4
Брентфорд с мигновена реакция и “Вамос, Игор!”

Брентфорд с мигновена реакция и “Вамос, Игор!”

  • 19 май 2026 | 03:18
  • 5599
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Голямата новина е факт! Игор Тиаго и Неймар влязоха в състава на Бразилия за Мондиала

Голямата новина е факт! Игор Тиаго и Неймар влязоха в състава на Бразилия за Мондиала

  • 19 май 2026 | 00:03
  • 17714
  • 53
Мачът с Астън Вила ще е последният за Пеп Гуардиола като мениджър на Манчестър Сити

Мачът с Астън Вила ще е последният за Пеп Гуардиола като мениджър на Манчестър Сити

  • 18 май 2026 | 22:48
  • 35293
  • 24
Адалберт Зафиров: Успехът във финала е от решаващо значение за бъдещето на ЦСКА

Адалберт Зафиров: Успехът във финала е от решаващо значение за бъдещето на ЦСКА

  • 19 май 2026 | 09:10
  • 628
  • 0
Берое го загази сериозно, ексцесии в Стара Загора след поражението от Септември

Берое го загази сериозно, ексцесии в Стара Загора след поражението от Септември

  • 18 май 2026 | 21:25
  • 48747
  • 78
Сити трябва да оцелее в битката за титлата срещу мечтаещия Борнемут

Сити трябва да оцелее в битката за титлата срещу мечтаещия Борнемут

  • 19 май 2026 | 07:32
  • 3946
  • 0
Арсенал повали Бърнли след корнер и се надява 22-годишното очакване да приключи след часове

Арсенал повали Бърнли след корнер и се надява 22-годишното очакване да приключи след часове

  • 18 май 2026 | 23:56
  • 35800
  • 643