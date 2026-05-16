Левски би ЦСКА с лекота и по шампионски - на живо след 2:0 на "Васил Левски"
Късен гол разплака Хартс и донесе титлата на Селтик

  • 16 май 2026 | 16:36
Селтик отново е шампион на Шотландия. “Детелините” триумфираха в шампионата за пета поредна година и за 56-ти път в историята си. В последния кръг от сезона тимът на Мартин О’Нийл победи претендента Хартс с 3:1 и го изпревари в класирането. Така “сърцата” не успяха да сложат край на доминацията на Селтик и Рейнджърс и да станат първият отбор освен грандовете, който става шампион, от 1985 г.

“Детелините” изоставаха с една точка преди двубоя и в 43-ата минута на двубоя получиха гол. Капитанът на Хартс Лоурънс Шанкланд откри резултата, след като се разписа с глава след ъглов удар. Преднината на гостите се запази много кратко, тъй като в самия край на първото полувреме Кизиридис блокира с ръка центриране на Тиърни в наказателното поле и бе отсъдена дузпа, а Арне Енгелс я реализира.

Две минути преди края на редовното време Дайзен Маеда отбеляза попадение. Японецът засече центриране на Осмънд. Първоначално голът не бе признат поради вдигната засада, но след разглеждане попадението бе зачетено. Дълбоко в добавеното време Калъм Османд отбеляза още един гол, когато гостите се бяха изнесли изцяло в полето на съперника.

Снимки: Gettyimages

