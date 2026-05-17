От Хартс описаха случилото на "Селтик Парк" като срам за шотландския футбол

Отборът на Хартс е трябвало да напусне стадиона минути след загубата си с 1:3 от Селтик в Глазгоу в решителния мач за трофея в Шотландия поради "заплашителна" атмосфера. "Сърцата" се нуждаеха от равенство, за да спечелят първата си титла от 1960 година насам, но не успя, тъй като футболистите на Селтик отбелязаха два късни гола, а вторият в последната минута на добавеното време, предизвика нахлуване на терена от домакинските фенове.

В изявление от Хартс информираха, че са се свързали с полицията след съобщения за техни играчи, подложени на словесно и физическо насилие по време на хаотичните сцени. "Категорично осъждаме срамните сцени на Селтик Парк този следобед, които за пореден път засрамиха шотландския футбол“, се казва в изявлението на клуба.

"Съобщенията за сериозни физически и словесни обиди към нашите футболисти и персонал, както на терена, така и на други места, са дълбоко обезпокоителни. Разследваме това подробно и водим диалог с полицията на Шотландия. Няма да правим допълнителни коментари към този момент, освен да кажем, че е напълно неприемливо нашите играчи и служители да бъдат поставени в тази ситуация", се допълва в изявлението.

Футболистите на Хартс напуснаха стадиона, все още носейки екипите си за мача, а останалите служители дори не останаха за медийни задължения след мача.

"Предвид заплашителната атмосфера на стадиона, целият ни персонал нямаше друг избор, освен да напусне незабавно“, заявиха от клуба и допълниха: "Извиняваме се на нашите медийни партньори, но безопасността на нашите служители беше наш основен фокус по време на тези неприемливи сцени. Нахлуването на терена причини хаотичен край и никой не изглеждаше да знае дали мачът е приключил. Очакваме футболните власти да предприемат възможно най-решителните действия в интерес на защитата на безопасността на играчите и привържениците, както и на почтеността на играта.“

Полицията съобщи за няколко ареста в Глазгоу, докато феновете на Селтик празнуваха в града по-късно.

Снимки: Imago