След удар от съперник Никола Цолов завърши 4-ти в Монреал

За второ поредно основно състезание във Формула 2 българският пилот Никола Цолов беше ударен от свой съперник, но този път той успя да продължи и да финишира четвърти в дългото състезание в Монреал, което се проведе на влажна писта след сутрешните дъждове.

TSOLOV TAKES THE LEAD INTO T1, BUT VAN HOEPEN TAKES IT RIGHT BACK!! 😱#F2 #CanadianGP pic.twitter.com/qczo7UIlnb — Formula 2 (@Formula2) May 24, 2026

Българския лъв стартира от втората позиция на „Жил Вилньов“ и направи отлично потегляне, което му позволи да изпревари стартиралия от полпозишъна Лорънс ван Хьопен още в началото. Нидерландецът обаче ускори по-добре на излизането от втория завой и така си върна лидерството, което задържа до края на четвъртата обиколка, когато в защитата си срещу Цолов той допусна грешка в последния шикан и се удари в Стената на шампионите.

RACE LEADER VAN HOEPEN MAKES CONTACT WITH THE WALL OF CHAMPIONS 💔#F2 #CanadianGP | LAP 5/39 pic.twitter.com/WqyVRvpxFH — Formula 2 (@Formula2) May 24, 2026

Отпадането на Ван Хьопен позволи на Цолов да поведе зад колата на сигурността, а българинът направи отличен рестарт и запази първото си място пред Мартиниус Стеншорн. Почти моментално обаче автомобилът за сигурност се върна на пистата заради инцидента на Емерсон Фитипалди във втория завой. Бразилецът направи своето спиране в бокса веднага след първия рестарт, но със студените си меки гуми не успя да завие и продължи направо към предпазните заграждения.

Emmo Fittipaldi is in the wall after making his mandatory pit-stop ❌#F2 #CanadianGP | LAP 9/39 pic.twitter.com/s7UzqUPu2q — Formula 2 (@Formula2) May 24, 2026

При втората неутрализация почти всички пилоти, включително и Цолов, направиха своите задължителни спирания в бокса, преминавайки от супер меките към меките сликове. На пистата реално останаха само стартиралите с меката смес Роман Билински, Куш Майни и Мари Боя, както и Колтън Херта, който беше започнал със супер меките сликове.

Everybody takes the chance to make their mandatory stop, besides BIL, VAR, HER, MAI and BOY#F2 #CanadianGP pic.twitter.com/dIl7TEXt6i — Formula 2 (@Formula2) May 24, 2026

След подновяването на състезанието Цолов пробва моментална атака срещу бившия си съотборник във Формула 3 Боя, но испанецът отвори прекалено много втория завой, когато Цолов му беше от външната страна и това позволи на Стеншорн да изпревари и двамата. Цолов все пак също успя да мине пред Боя и започна да притиска Стеншор в битката за четвъртото място на пистата зад Билински, Херта и Майни.

Bilinski leads Herta and Maini as Tsolov loses a position to Stenshorne as he attempts to pass Boya 😱#F2 #CanadianGP pic.twitter.com/RSVr8yWUzj — Formula 2 (@Formula2) May 24, 2026

В 14-та обиколка, втората след рестарта, Стеншорн изпревари Майни във фибата, което даде шанс и на Цолов да задмине индиеца на дългата обратна права. В нейния край обаче, когато Българския лъв вече беше с цял болид пред своя съперник, той се върна върху идеалната линия и беше ударен от Майни, което завъртя Цолов и той потъна до дъното на класирането.

The Bulgarian continues on and rejoins in P16#F2 #CanadianGP pic.twitter.com/6YThHJmCxZ — Formula 2 (@Formula2) May 24, 2026

Впоследствие обаче Българския лъв запази хладнокръвие и започна да се проправя път напред, възползвайки се и от множеството инциденти пред него. Така в края на състезанието той се класира на четвъртото място, печелейки нови 12 точки в битката за титлата. Определено обаче българинът щеше да се качи на подиума, ако не беше ударът от Майни.

Dürksen and Tsolov move past Maini into P4 and P5 respectively 👀#F2 #CanadianGP pic.twitter.com/iYGBdjt1ag — Formula 2 (@Formula2) May 24, 2026

Победата днес грабна Стеншорн, който спечели пред съотборника си в Родин Алекс Дън, а подиумът допълни лидера в шампионата Габриеле Мини. Зад тях Цолов, Себастиан Монтоя, Киан Шийлдс, Нико Вароне, Херта, Боя и Майни оформиха зоната на точките.

Така в генералното класиране във Формула 2 след първите три кръга за сезон 2026 лидер с общ актив от 57 точки е Мини, който води с 10 пред Цолов. Тройката с 36 пункта на своята сметка оформя Камара, който днес завърши едва 16-ти след няколко инцидента и едно наказание.

3. Minì 🇮🇹#F2 #CanadianGP pic.twitter.com/VvkZ7T3xkP — Formula 2 (@Formula2) May 24, 2026

Сезонът във Формула 2 ще продължи след две седмици (4-7 юни) на една от любимите писти на Никола Цолов, а именно тази в Монако.

