Наказание лиши Никола Цолов от петото място в спринта

Наказание от 10 секунди лиши Никола Цолов от петото място на финала в спринта в Монреал – Българския лъв завърши пети на пистата, но беше класиран 14-и с наказанието.

По традиция спринтът беше изпълнен с много инциденти и наказания, крайните резултати от това състезания ще станат ясно много по-късно.

Никола стартира седми и проведе няколко битки, за да прогресира в класирането, като в 10 обиколка дойде инцидентът с Джон Бенет, който в обратния завой беше ударен и завъртян от Мартиниус Стеншорн. От повторенията на ситуацията обаче не стана ясно каква е ролята на Никола в този инцидент, който тогава атакува Стеншорн, но се дръпна вляво на спирането за обратния завой.

Причината за наказанието е, че Никола е ударил отзад Стеншорн, който на свой ред подпря отзад Бенет и го завъртя.

Очаква се, че от Кампос ще обжалват тази санкция на Никола, която го лиши днес от точки.

Преди това Никола се бори с Нико Вароне, а след това с Джошуа Дюрксен и Алекс Дън, като ирландецът също завърши с 10 секунди наказание заради това, че удари и завъртя Дюрксен. В следващата обиколка Дюрксен ядосано ръкомахаше на Дън и Никола, въпреки че при инцидента той между между двамата, а не пред тях.

Спринтът беше спечелен от съотборника на Никола Ноел Леон, който при втория рестарт атакува лидера Габриеле Мини, повел на старта и трети остана Стеншорн.

