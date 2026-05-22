Любо Руйков завърши 20-и в квалификацията на „Валелунга“

Българският пилот Любослав Руйков (Трайдънт) завърши на 20-о място в своята квалификационна група във втория кръг за сезон 2026 във Формула 4 Италия.
Руйков постигна време 1.35,776 минути, което го остави на 1,253 секунди от най-бързата обиколка на Давид Козма-Кристофор (Према), който беше най-бърз в групата с 1.34,523 минути.
Любо Руйков: Очаквам по-добър болид за „Валелунга“
Вторият кръг на Формула 4 Италия отново събра сериозен брой пилоти – 43, като от утре започват квалификационнните състезания – общо 3, като всеки пилот ще участва в две, за да бъдат определени финалистите за последния старт за уикенда в неделя.